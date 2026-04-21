Στα 216 εκατ. τα έσοδα του ομίλου Qualco.

Αύξηση μεγεθών κατέγραψε ο όμιλος Qualco στη χρήση 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 216 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 17% σε ετήσια βάση και κινούμενα εντός του στόχου ανάπτυξης που είχε τεθεί περί το 15%. Η λειτουργική κερδοφορία ακολούθησε ανοδική πορεία, με το προσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα 43 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12% σε σχέση με το 2024, ενώ το σχετικό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 20%, επιβεβαιώνοντας τη σύγκλιση με τη μεσοπρόθεσμη καθοδήγηση.

Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, τα κέρδη περιόδου ανήλθαν στα 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα αποδιδόμενα καθαρά κέρδη προς τους μετόχους του ομίλου έφτασαν τα 17 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Η ταμειακή απόδοση παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τη μετατροπή σε ταμειακές ροές να διαμορφώνεται στο 48%, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αντιστοιχούσαν στο 8,6% των εσόδων. Παράλληλα, η χρηματοοικονομική μόχλευση διατηρήθηκε χαμηλή, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA στο 0,8x, γεγονός που καταδεικνύει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και ευχέρεια χρηματοδότησης της περαιτέρω ανάπτυξης.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η εταιρεία συνέχισε την επέκταση της δραστηριότητάς της στις αγορές της περιοχής EMEA, με έμφαση στην ενίσχυση του πελατολογίου και τη διεύρυνση των λύσεών της. Παράλληλα, υλοποίησε στοχευμένες κινήσεις εξαγορών, αποκτώντας συμμετοχές σε εταιρείες όπως οι Empedus, Cenobe, Indice και DD Synergy, ενισχύοντας το τεχνολογικό της χαρτοφυλάκιο και τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών της.

Σημαντικά ορόσημα αποτέλεσαν επίσης η δημιουργία της μονάδας ICT Quento, η οποία εξασφάλισε συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επέκτεινε τη δραστηριότητά της εκτός Ελλάδας, καθώς και η σύσταση κοινοπραξίας στον τομέα της ενέργειας με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, συνοδευόμενη από σύμβαση δεκαετούς διάρκειας ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Η χρονιά σημαδεύτηκε ακόμη από την επιτυχημένη είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο, με την αρχική δημόσια προσφορά να υπερκαλύπτεται κατά πέντε φορές, καθώς και από την ένταξή της σε βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, όπως ο Γενικός Δείκτης ATHEX και ο FTSE/ATHEX Mid-Cap.