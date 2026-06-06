Πρόσκαιρες μπόρες αναμένονται σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Με γενικά αίθριο καιρό και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και τις ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Στα τμήματα αυτά αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 29 έως 31 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη Θεσσαλία, όπου το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.