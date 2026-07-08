Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα ο υδράργυρος.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τις βραδινές ώρες βαθμιαία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και την κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.