«Σκαρφαλώνει» στους 37 το θερμόμετρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι το σαββατοκύριακο.

Με άκρως καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσουν καιρικά οι επόμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται κάποιο έντονο κύμα καύσωνα μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Όπως εξηγεί στην νεότερη πρόγνωσή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιό του ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά το σαββατοκύριακο ενώ οι άνεμοι θα διατηρήσουν την έντασή τους κυρίως στο Αιγαίο, συμβάλλοντας στον περιορισμό της αίσθησης δυσφορίας σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θερμοκρασία της θάλασσας στο νότιο Ιόνιο, όπου τα νερά έχουν θερμανθεί σημαντικά, αγγίζοντας τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας και κατά τόπους στα ηπειρωτικά, εξαιτίας της θερμικής αστάθειας. Οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στα περισσότερα πελάγη με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο βορειοανατολικό Αιγαίο ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Καθώς θα πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να διαμορφώνονται στους 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Παρά τη ζέστη, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν την εμφάνιση ακραίου ή παρατεταμένου καύσωνα, με τον καιρό να παραμένει σταθερά καλοκαιρινός.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Ζιακόπουλου ο καιρός θα κυλήσει χωρίς ακρότητες ο καιρός ως τα μέσα του μήνα αλλά σε κάθε περίπτωση αναμένονται μικρές μεταβολές στην κυκλοφορία των αερίων μαζών μπορούν να επηρεάσουν την ένταση και τη διάρκεια της ζέστης.

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Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), στη ΝΑ Ευρώπη, η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων -με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΔ Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο- θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Καρπάθιο Πέλαγος). Αναφορικά με τις λοιπές βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 36 βαθμούς και το απόγευμα λόγω θερμικής αστάθειας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας.

Την Πέμπτη (9/7), στην ανατολική και τη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στο Β. Αιγαίο οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές για την εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και το Αιγαίο 6 μποφόρ. Στο Α-ΒΑ Αιγαίο οι βοριάδες δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φθάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική και τη βόρεια χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Παρασκευή (10/7), η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά κυρίως της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι μόνο στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σαββατοκύριακο (11-12/7), το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας (αντιπροσωπευτικές μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά οι 36 με 37 βαθμοί).