Ο ηγέτης του Reform UK σε ομιλία του κατηγόρησε το πολιτικό σύστημα ότι επιχειρεί να εμποδίσει το κόμμα του να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια του Κλάκτον, προκειμένου να προκαλέσει επαναληπτική εκλογή (by-election), ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με δεύτερη έρευνα της κοινοβουλευτικής Αρχής Προτύπων για μη δηλωθέντα δώρα.

Ο Φάρατζ υποστήριξε ότι η απόφασή του αποτελεί μια κίνηση «αντίστασης απέναντι στο κατεστημένο», δηλώνοντας πως επιθυμεί να αποδείξει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να τον στηρίζουν και θέλουν να παραμείνει μέλος του βρετανικού Κοινοβουλίου.

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Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ομιλία, ο ηγέτης του Reform UK κατηγόρησε το πολιτικό σύστημα ότι επιχειρεί να εμποδίσει το κόμμα του να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Παράλληλα, έκανε λόγο για συντονισμένη επίθεση από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ,όπως υποστήριξε, στοχοποιούν τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η παραίτησή του δεν συνδέεται με ενδεχόμενη αποχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή με επιστροφή του στον επιχειρηματικό χώρο. Αντίθετα, τόνισε ότι επιλέγει να ζητήσει εκ νέου την ετυμηγορία των ψηφοφόρων, καθώς δεν αποδέχεται, όπως είπε, να κρίνεται από τα μέσα ενημέρωσης αντί από τους πολίτες.

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Η ομιλία του Νάιτζελ Φάρατζ

{https://www.youtube.com/watch?v=PTvoiAMPeqM}