Οχτώ άτομα συνελήφθησαν στη Βρετανία - 14 έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Έρευνα για διεθνές δίκτυο ανδρών που νάρκωναν γυναίκες του περιβάλλοντός τους και τις κακοποιούσαν σεξουαλικά οδήγησε σε οχτώ συλλήψεις στη Βρετανία, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Εγκληματικότητας.

Η υπόθεση θυμίζει έντονα τα όσα έζησε η Ζιζέλ Πελικό, την οποία νάρκωνε ο σύζυγός της, Ντομινίκ και προσκαλούσε άγνωστους άνδρες να τη βιάσουν, εν αγνοία της, για σχεδόν μία δεκαετία. Μετά τη δίκη του Πελικό, το 2025, έχουν αποκαλυφθεί πολλές παρόμοιες περιπτώσεις στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία και την Ολλανδία.

Η NCA αποκάλυψε διεθνές δίκτυο, κυρίως ανδρών, οι οποίοι φέρεται να προέβαιναν σε οργανωμένες σεξουαλικές επιθέσεις, σε βάρος ατόμων που ήταν υπό την επήρεια ουσιών, ανακοίνωσε η υπηρεσία που ερευνά το οργανωμένο διεθνές έγκλημα και τα σοβαρά αδικήματα.

Βρετανία: Διεθνές το δίκτυο, με μέλη σε δεκάδες χώρες

Έπειτα από έρευνα που έκαναν Γερμανοί δημοσιογράφοι το 2025 σε διαδικτυακό φόρουμ για τέτοιου είδους εγκλήματα, η βρετανική υπηρεσία εντόπισε «ένα πραγματικά διεθνές δίκτυο, μέλη του οποίου βρίσκονται σε δεκάδες χώρες, σε όλες τις ηπείρους».

Το όνομα της πλατφόρμας δεν αποκαλύφθηκε, ενώ η έρευνα της NCA σε αυτή οδήγησε στη σύλληψη οκτώ ατόμων στη Βρετανία. Άλλες 14 έρευνες είναι σε εξέλιξη, τόσο στη Βρετανία όσο και στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει περισσότερα από 270 άτομα που συνδέονται με αυτό το φόρουμ.

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«Οι σεξουαλικές επιθέσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα γεγονότα, αλλά γίνονται ολοένα και πιο οργανωμένες», δήλωσε ο Νάιτζελ Λίρι, ο αναπληρωτής επικεφαλής της NCA, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο «διευκολύνεται» από τις ψηφιακές πλατφόρμες. «Η έκταση του φαινομένου που έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα είναι βαθύτατα ανησυχητική», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP