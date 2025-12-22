H υπόθεση της Βρετανίας θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία. Μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ανάλογη καταδίκη για βιασμό και κακοποίηση μεταξύ άλλων και στη Γερμανία.

Ένας άνδρας στη Βρετανία κατηγορείται, μαζί με πέντε άλλους άνδρες, για διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων ανάμεσά τους και ο βιασμός εναντίον της πρώην πλέον συζύγου του μέσα σε διάρκεια 13 ετών.

Ο 49χρονος Philip Young κατηγορείται για 56 σεξουαλικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών κατηγοριών βιασμού, εναντίον της 48χρονης Joanne Young, σύμφωνα με την αστυνομία του Wiltshire.

Κατηγορείται επίσης για χορήγηση ουσίας με σκοπό να ναρκώσει ή να καταβάλει το άλλο άτομο με σκοπό τη σεξουαλική δραστηριότητα, καθώς και για ηδονοβλεψία, κατοχή παιδικής πορνογραφίας και κατοχή ακραίων φωτογραφιών. Και οι έξι κατηγορούμενοι θα εμφανιστούν την Τρίτη στο Ειρηνοδικείο του Swindon, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι άλλοι άνδρες είναι ο 47χρονος Norman Macksoni, από το Sharnbrook, ένας μαύρος Βρετανός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και κατοχή ακραίων φωτογραφιών.

Ο επίσης 47χρονος Dean Hamilton, είναι Βρετανός υπήκοος και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση με διείσδυση, ενώ είναι αντιμέτωπος και με δύο κατηγορίες για θωπεία.

Ο 31χρονος Conner Sanderson Doyle, από το Swindon είναι επίσης Βρετανός υπήκοος και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και θωπεία ενώ ο 61χρονος Richard Wilkins, επίσης από το Swindon, είναι και αυτός Βρετανός υπήκοος, με μία κατηγορία βιασμού και θωπεία. Τέλος, ο 37χρονος Mohammed Hassan, από το Swindon είναι Βρετανός Ασιάτης και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για θωπεία.

Η αστυνομία αναφέρει ότι τα αδικήματα έλαβαν χώρα μεταξύ 2010 και 2023. Ο Geoff Smith, επιθεωρητής της αστυνομίας του Wiltshire, δήλωσε πως «το θύμα σε αυτή την υπόθεση, η Joanne, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία. Έχει λάβει υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς από την αρχή της διαδικασίας και έλαβε την απόφαση μετά από πολλαπλές συζητήσεις με αστυνομικούς και υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων».

H υπόθεση αυτή θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία. Μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ανάλογη καταδίκη και στη Γερμανία. Δικαστήριο στο Άαχεν καταδίκασε έναν άνδρα σε 8,5 χρόνια φυλάκισης καθώς κρίθηκε ένοχος πως επανειλημμένα ναρκώνει και βιάζει τη σύζυγό του, βιντεοσκοπώντας τις πράξεις του, τις οποίες στη συνέχεια αναρτούσε στο ίντερνετ.

