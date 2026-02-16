Αεροπλανοφόρα ο Τραμπ, άσκηση στα στενά του Ορμούζ το Ιράν.

Μια συμφωνία με το Ιράν θα είναι δύσκολη, παραδέχθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μία ημέρα πριν από τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών. Ελάχιστα είναι τα σημάδια για συμβιβασμό από αμφότερες τις πλευρές, στο φόντο της αμερικανικής απειλής για στρατιωτική δράση, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν σήμερα άσκηση στα Στενά του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα, με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, μία ημέρα πριν από τις νέες συνομιλίες της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον, στη Γενεύη. Ο Αραγτσί συζήτησε τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, όπως και την τεχνική άποψη της Τεχεράνης για τις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο - το USS Gerald R. Ford που είναι το μεγαλύτερο των ΗΠΑ- με την ομάδα κρούσης του, στη Μέση Ανατολή, ενώ την ένταση επιτείνει το γεγονός ότι το Ιράν στρατιωτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό κρίσιμης σημασίας και διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από τα αραβικά κράτη του Κόλπου, που ζητούν μια διπλωματική λύση στη διαμάχη.

Διεύρυνση των συνομιλιών θέλει η Ουάσινγκτον

Οι νέες διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν αφορούν τη μακροχρόνια διαμάχη των δύο πλευρών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διευρυνθεί το πεδίο των συνομιλιών, προκειμένου να συμπεριληφθούν ζητήματα εκτός των πυρηνικών, όπως το απόθεμα πυραύλων του Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι διατεθειμένη να συζητήσει μόνο περιορισμούς αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της, με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων και πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί τον μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου. Παράλληλα, τονίζει ότι οι πυραυλικές δυνατότητές της δεν είναι στο τραπέζι.

Ρούμπιο: Δύσκολη η συμφωνία

Σε σημερινές δηλώσεις που έκανε από την Ουγγαρία, ο Μάρκο Ρούμπιο παραδέχθηκε ότι θα είναι δύσκολη η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. «Δεν είναι εύκολο να κάνεις συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κυβερνάται από ριζοσπαστικούς σιίτες κληρικούς», υπογράμμισε αρχικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. «Αλλά θα προσπαθήσουμε (…) Ο πρόεδρος πάντα προτιμά ένα ειρηνικό αποτέλεσμα έπειτα από διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία να καταλήξουμε διπλωματικά σε μια συμφωνία που αντιμετωπίζει τα ζητήματα τα οποία μας ανησυχούν», συνέχισε. «Αλλά δεν θέλω ούτε να υπερβάλω. Θα είναι δύσκολο. Έχει υπάρξει πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να κάνει πραγματικές συμφωνίες με το Ιράν, επειδή έχουμε να κάνουμε με ριζοσπαστικούς σιίτες κληρικούς που παίρνουν θεολογικές και όχι γεωπολιτικές αποφάσεις», κατέληξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Νωρίτερα, ο Ιρανός ομόλογός του, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε ότι βρίσκεται στη Γενεύη για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας. «Δεν είναι στο τραπέζι η υποταγή απέναντι σε απειλές», ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του στο Χ.

Οι ασκήσεις στα στενά του Ορμούζ

Επανειλημμένα, το Ιράν έχει απειλήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ ως αντίποινα απέναντι σε όποια επίθεση, κάτι που θα μπλόκαρε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτόξευε τις τιμές του αργού.

Εκεί οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν σήμερα άσκηση, με την ονομασία «Έξυπνος έλεγχος των Στενών του Ορμούζ», για να δοκιμάσουν την ετοιμότητα των ναυτικών μονάδων να προστατεύσουν τη θαλάσσια οδό, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim σήμερα, Δευτέρα.

«Η έξυπνη αξιοποίηση των γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον Περσικό Κόλπο και τον κόλπο του Ομάν είναι οι βασικοί στόχοι αυτής της άσκησης», ανέφερε το πρακτορείο.

Επίσης, σήμερα έγινε άσκηση χημικής άμυνας στην Ειδική Οικονομική Ενεργειακή Ζώνη του Pars, για να ενισχυθεί η ετοιμότητα για πιθανά χημικά περιστατικά στον ενεργειακό κόμβο του νότιου Ιράν.

