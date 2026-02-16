Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπέυσει στα Σπάτα, προκειμένου να πείσουν τον 75χρονο να παραδωθεί.

Ένας 75χρονος έχει κλειστεί στο σπίτι του στα Σπάτα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Όπως μαρτυρούν κάτοικοι της περιοχής, ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια να μπήκε εκ νέου στην οικία του.

Στο σημείο, στην οδό Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα, έχουν μεταβεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παρακολουθούν την κατάσταση.

Στη γειτονία επικράτησε ένταση, καθώς ο 75χρονος ύστερα από επεισόδιο πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, «οχυρώθηκε» στο σπίτι του και αρνείται να παραδοθεί. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., ενώ για προληπτικούς λόγους έχει μεταβεί και η Πυροσβεστική. Η περιοχή γύρω από την κατοικία έχει αποκλειστεί, με την αστυνομία να διακόπτει την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 75χρονος είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί με κατ΄οίκον περιορισμό και επιτήρηση με «βραχιολάκι». Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν μέσω διαπραγμάτευσης να τον πείσουν να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει της οικίας του, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.