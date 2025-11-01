Η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έδωσε εντολή για νέα προκαταρκτική εξέταση κακουργήματος.

Σε νέα ηχηρή παρέμβαση προχώρησε η εισαγγελέας για τον περίεργο θάνατο του φοιτητή Νικόλα Ντουρντουρέκα στα Σπάτα που βρέθηκε από τη μητέρα του απαγχονισμένος στο δωμάτιο του, στις 14 Ιουλίου του 2022.

Μετά την έρευνα του Τούνελ και τον αγώνα της οικογένειας για να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του παιδιού, η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δίνει εντολή για νέα προκαταρκτική εξέταση κακουργήματος, ζητώντας τη διερεύνηση της πράξης της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από τον προανακριτή πρωτοδίκη Αθηνών.

Τι ζητά η εισαγγελέας

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, η εισαγγελέας ζητά από τον πρωτοδίκη να καλέσει και να εξετάσει ως μάρτυρα τον ειδικό ανθρωπολόγο, ο οποίος στις 12 Δεκεμβρίου του 2022, εξέτασε το υοειδές οστό του 19χρονου φοιτητή.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εισαγγελέας προς τον Πρωτοδίκη, ο ειδικός ανθρωπολόγος πρέπει να αποσαφηνίσει αν τα ευρήματα, από την εξέταση που διενήργησε, είναι συμβατά ή όχι με θάνατο δι΄απαγχονισμού.

Επίσης, ζητά τη συγκεκριμένη εξέταση του μάρτυρα μετά τις παρατηρήσεις που κατέθεσε με τη γνωμοδότηση του στην εισαγγελέα, ο ιατροδικαστής - τεχνικός σύμβουλος που όρισε ο πατέρας του Νικόλα, στις 31 Μαΐου του 2024

«Η εισαγγελέας προχωρά την έρευνα για την αλήθεια»

«Με ικανοποιεί το γεγονός ότι βλέπω και μαθαίνω από την Εισαγγελέα πως η υπόθεση του Νικόλα προχωρά. Αν επρόκειτο για ένα απλό ατύχημα, θα είχε ήδη κλείσει και θα είχε μπει στο αρχείο. Στην αρχή είχα φοβηθεί μήπως πράγματι το βίντεο έδειχνε ότι ήταν ατύχημα, αλλά ακόμη κι έτσι να είναι, ήθελα να το δω με τα μάτια μου. Γιατί, πώς μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και να βρεθεί ένα παιδί με δεμένα τα χέρια του με tie wrap πίσω από την πλάτη;» λέει χαρακτηριστικά ο πατέρας του φοιτητή στο «Τούνελ».

«Αυτή τη στιγμή νιώθω μια ικανοποίηση, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά. Είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η έρευνα. Δεν αναζητώ να κατηγορήσω κάποιον· το μόνο που θέλω είναι να μάθω την αλήθεια για το τι συνέβη στο παιδί μου. Αν τελικά αποδειχθεί πως πρόκειται για έγκλημα, τότε θέλω να μάθω ποιος ευθύνεται και να τιμωρηθεί όπως πρέπει…», καταλήγει.