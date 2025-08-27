Η φωτιά ξέσπασε πριν λίγα λεπτά δίπλα στο εμπορικό κέντρο.

Φωτιά τώρα δίπλα στο Εκπτωτικό Χωριό στα Σπάτα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά εντοπίζεται κοντά στο παρκινγκ του εμπορικού κέντρου.

Φαίνεται να καίγεται μηχάνημα έργου με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ειδοποιηθεί να επέμβουν για κατάσβεση.

Ειδικότερα, οι φλόγες ξεπήδησαν σε κάδο πρέσα στον εξωτερικό χώρο του εμπορικού. H εστία δεν εμπνέει ανησυχία ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης παρότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι.

Επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την οριοθέτηση της φωτιάς.