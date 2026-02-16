Όλα ξεκίνησαν όταν οι Δικηγόροι του Ηνωμένου Βασιλείου για το Ισραήλ (UKLIF), εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με αναφορές στην «Παλαιστίνη», οι οποίες κινδυνεύουν να «συσκοτίσουν την ιστορία του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού».

Το Βρετανικό Μουσείο αφαίρεσε τη λέξη «Παλαιστίνη» από ορισμένες από τις εκθέσεις του, λέγοντας ότι ο όρος χρησιμοποιήθηκε ανακριβώς και δεν είναι πλέον ιστορικά ουδέτερος.

Σύμφωνα με τον Guardian, χάρτες και πίνακες με πληροφορίες στις αίθουσες του μουσείου για τη Μέση Ανατολή αναφέρονταν στην ανατολική ακτή της Μεσογείου ως Παλαιστίνη, με ορισμένα άτομα να περιγράφονται ως «παλαιστινιακής καταγωγής». Πρόσφατα, οι Δικηγόροι του Ηνωμένου Βασιλείου για το Ισραήλ (UKLIF), μια εθελοντική ομάδα δικηγόρων, εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με αναφορές στην «Παλαιστίνη» σε εκθέσεις που καλύπτουν την περιοχή του αρχαίου Λεβάντε και την Αίγυπτο, οι οποίες κινδύνευαν να «συσκοτίσουν την ιστορία του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού».

Σε επιστολή προς τον διευθυντή του μουσείου, του Νίκολας Κάλιναν, η ομάδα των δικηγόρων έγραψε πως «η εφαρμογή ενός μόνο ονόματος - Παλαιστίνη - αναδρομικά σε ολόκληρη την περιοχή, σε διάστημα χιλιάδων ετών, σβήνει τις ιστορικές αλλαγές και δημιουργεί μια ψευδή εντύπωση συνέχειας. Έχει επίσης το συνεχώς αυξανόμενο αποτέλεσμα της διαγραφής των βασιλείων του Ισραήλ και της Ιουδαίας, τα οποία αναδύθηκαν περίπου το 1.000 π.Χ., και της αναδιατύπωσης της προέλευσης των Ισραηλιτών και του εβραϊκού λαού ως λανθασμένα προερχόμενης από την Παλαιστίνη».

Η ομάδα των δικηγόρων δήλωσε ότι η επιλεγμένη ορολογία «υπονοεί την ύπαρξη μιας αρχαίας και συνεχούς περιοχής που ονομάζεται Παλαιστίνη» και ζήτησε από το μουσείο να επανεξετάσει τις συλλογές του και να αναθεωρήσει την ορολογία, έτσι ώστε οι σχετικές περιοχές να αναφέρονται ως Χαναάν, τα βασίλεια του Ισραήλ και της Ιουδαίας ή Ιουδαία, ανάλογα με την περίοδο που περιγράφεται.

{https://twitter.com/AlanRMacLeod/status/2022888227875754134}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αρκετές εκθέσεις έχουν αλλάξει αλλά σύμφωνα με το Βρετανικό μουσείο αυτές οι αλλαγές έγιναν πέρυσι μετά από σχόλια και έρευνα κοινού. Το μουσείο δήλωσε πως ενώ ο όρος «Παλαιστίνη» ήταν καθιερωμένος στη δυτική και μεσανατολική ακαδημαϊκή κοινότητα ως γεωγραφικός και «ουδέτερος» προσδιορισμός για τη νότια περιοχή του Λεβάντε από τα τέλη του 19ου αιώνα, αναγνώρισε ότι ο όρος δεν κατέχει πλέον ουδέτερο προσδιορισμό και μπορεί να γίνει κατανοητός σε σχέση με την πολιτική επικράτεια.

Εκπρόσωπος του μουσείου πρόσθεσε πως «Για τις γκαλερί της Μέσης Ανατολής, για χάρτες που δείχνουν αρχαίες πολιτιστικές περιοχές, ο όρος «Χαναάν» είναι σχετικός με το νότιο Λεβάντε στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Χρησιμοποιούμε την ορολογία του ΟΗΕ σε χάρτες που δείχνουν σύγχρονα όρια, για παράδειγμα Γάζα, Δυτική Όχθη, Ισραήλ, Ιορδανία, και αναφερόμαστε στον «Παλαιστίνιο» ως πολιτιστικό ή εθνογραφικό αναγνωριστικό στοιχείο όπου είναι απαραίτητο».

Έκτοτε, πάνω από 5.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει online αίτηση στο Change.org, με την οποία ζητούν από το μουσείο να ανακαλέσει την απόφασή του. Οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι η κίνηση «δεν υποστηρίζεται από ιστορικά στοιχεία και συμβάλλει σε ένα ευρύτερο μοτίβο διαγραφής της παλαιστινιακής παρουσίας από τη δημόσια μνήμη».

Σύμφωνα με το UKLFI, ωστόσο, οι πίνακες πληροφοριών στην γκαλερί Levant, που καλύπτουν την περίοδο 2.000-300 π.Χ., έχουν ήδη ενημερωθεί για να περιγράψουν την ιστορία της Χαναάν και των Χαναναίων και την άνοδο των βασιλείων του Ιούδα και του Ισραήλ. Παράλληλα, οθόνη στις γκαλερί της Αιγύπτου τροποποιήθηκε για να αντικαταστήσει την «παλαιστινιακή καταγωγή» με την «χαναναϊκή καταγωγή».

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγράμματος ανασυγκρότησης και επαναπαρουσίασης του Βρετανικού μουσείου αναμένονται νέες αλλαγές που θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια.

{https://twitter.com/DalrympleWill/status/2023040713748045974}

Για το θέμα υπάρχουν ήδη αντιδράσεις. «Είναι γελοίο το Βρετανικό Μουσείο να αφαιρεί τη λέξη «Παλαιστίνη» από τις προθήκες του, όταν είναι παλαιότερη από τη λέξη «Βρετανός». Η πρώτη αναφορά στην Παλαιστίνη γίνεται στο αιγυπτιακό μνημείο του Μεντέντ Χαμπού το 1186 π.Χ. Η πρώτη αναφορά στη Βρετανία είναι τον 4ο αιώνα π.Χ., όταν εμφανίζεται στο έργο του Έλληνα περιηγητή Πυθέα τον Μασσαλιώτη» σχολιάζει ο Σκοτσέζος ιστορικός και ιστορικός τέχνης, William Dalrymple.

«Πρώτα κλέβουν την ιστορία σου. Μετά τη σβήνουν» σχολιάζει ο συντάκτης και παραγωγός podcast Alan McLeon.

Με πληροφορίες του Guardian/Telegraph