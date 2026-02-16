Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Χαμάς «θα πρέπει να παραδώσει όλα τα όπλα της», τόνισε ανώτατος σύμβουλος του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ.

Η Χαμάς θα έχει μια περίοδο 60 ημερών για να αφοπλιστεί, διαφορετικά το Ισραήλ θα επιστρέψει στον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου του Νετανιάχου, Γιόσι Φουξ.

Μιλώντας στην Ιερουσαλήμ στο συνέδριο της Ομάδας Μπεσέβα, ο Φουξ είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε την περίοδο των 60 ημερών και «το σεβόμαστε».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Χαμάς «θα πρέπει να παραδώσει όλα τα όπλα της». Τα AK-47 της τρομοκρατικής ομάδας «θα αφαιρεθούν εντελώς», τόνισε χωρίς να διευκρινίσει πότε ξεκινά η περίοδος των 60 ημερών. Μπορεί ωστόσο να ξεκινήσει με το συνέδριο του Συμβουλίου Ειρήνης της Πέμπτης.

«Θα το αξιολογήσουμε», συμπλήρωσε. «Αν λειτουργήσει, θα είναι τέλεια. Αν όχι, τότε οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αποστολή».

Πρόσθεσε πως είναι μια «λογική εκτίμηση» ότι πριν από τις ισραηλινές εκλογές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διεξαχθούν τον Ιούνιο, η Χαμάς είτε θα έχει παραδώσει τα όπλα της είτε οι IDF θα βρίσκονται στη μέση μιας εντατικής στρατιωτικής εκστρατείας στη Γάζα.

Ο Φουξ σημείωσε ακόμα ότι υπάρχουν πολλές σήραγγες που πρέπει επίσης να καταστραφούν ως μέρος της διαδικασίας, «και από την πλευρά μας».

«Σήμερα, όποιος οργώνει τα χωράφια στο Μπε'έρι βλέπει θάλασσα», είπε για το κιμπούτς στα σύνορα με τη Γάζα, στο οποίο εισέβαλε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Δεν έχει μείνει ούτε ένα κτίριο όρθιο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί» τόνισε.

Με πληροφορίες του TimesofIsrael