Χαλβάς, λαγάνα και σαρακοστιανά εδέσματα πρωταγωνιστούν στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας που φέτος θα γιορταστεί στις 22 Φεβρουαρίου.

Είμαστε σε τροχιά Καθαράς Δευτέρας 2026 που φέτος θα γιορτάσουμε νωρίτερα από ό,τι άλλες χρονιές. Την προσεχή Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, 48 ημέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα που θα γιορταστεί στις 12 Απρίλη άπαντες θα τιμήσουμε τα Κούλουμα, το τριήμερο του Φεβρουαρίου που φέρνει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους λόγω των κλειστών σχολείων και της αποχής από τα εργασιακά καθήκοντα.

Καθαρά Δευτέρα: Τι τρώμε στο σαρακοστιανό τραπέζι

Με την Καθαρά Δευτέρα ξεκινά η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτόχρονα σηματοδοτείται το τέλος των Απόκρεων. Ονομάστηκε «Καθαρά» επειδή οι Χριστιανοί καθαρίζονταν πνευματικά και σωματικά.

Στο παραδοσιακό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας κυριαρχούν:

Λαγάνα: άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται ειδικά για την ημέρα.

Νηστίσιμα φαγητά: λαχανικά, όσπρια, και φασολάδα χωρίς λάδι.

Ξηροί καρποί και ελιές: συνηθισμένο συνοδευτικό για ενέργεια και γεύση.

Από εκεί και πέρα, το σαρακοστιανό τραπέζι απαρτίζεται από κάθε λογής νηστίσιμο μεζέ, με επίκεντρο τα θαλασσινά. Τηγανητά καλαμαράκια, χταπόδι και σουπιές, γαριδομακαρονάδες, μύδια, και βέβαια, ντολμαδάκια γιαλαντζί, ελιές, τουρσιά κάθε είδους, όσπρια και κυρίως γίγαντες και φάβα και άφθονη ταραμοσαλάτα για βουτιές με τη λαγάνα. Όλα πάνε παρέα με τα ελληνικά, πατροπαράδοτα αποστάγματα ούζο και τσίπουρο, που είναι ιδανικά για να συνοδεύσουν τα εδέσματα στο πλούσιο τραπέζι που απαιτούν τα Κούλουμα. Στο τέλος συνήθως τη θέση του παίρνει στο τραπέζι ο χαλβάς, είτε από ταχίνι είτε σιμιγδαλένιος.

Το διατροφολόγιο της Σαρακοστής: Τι τρώμε και τι δεν τρώμε από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο

Η Σαρακοστή είναι η αρχαιότερη και αυστηρότερη περίοδος νηστείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ξεκινά με την Καθαρά Δευτέρα, συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των 40 ημερών και τελειώνει με το Μεγάλο Σάββατο. Από την πρώτη εβδομάδα, την Καθαρά Εβδομάδα, η νηστεία τηρείται με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών με αίμα δηλαδή κρέας και ψάρι.

Απαγορεύονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Απαγορεύονται τα αυγά.

Απαγορεύεται το λάδι και το κρασί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, όπου επιτρέπονται.

Τι μπορούμε να καταναλώσουμε

Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής επιτρέπονται τα ακόλουθα νηστίσιμα:

Θαλασσινά και οστρακοειδή: χταπόδι, καλαμάρι, γαρίδες, σουπιές, μύδια, στρείδια.

Φρούτα και χυμοί.

Όσπρια: φακές, φασόλια, ρεβίθια κ.ά.

Λαχανικά και χόρτα: σπανάκι, μπρόκολο, λαχανικά εποχής.

Ζυμαρικά και ρύζι.

Νιφάδες βρώμης, ψωμί, παξιμάδια.

Ξηροί καρποί.

Σε ποιες περιπτώσεις «σπάει» η νηστεία

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (25 Μαρτίου): επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού.

Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων (26 Μαρτίου): επιτρέπεται οίνος και λάδι.

Κυριακή των Βαΐων (9 Απριλίου): επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού.

Σάββατο και Κυριακή: επιτρέπεται οίνος και λάδι, εκτός από Μεγάλο Σάββατο, ημέρα αυστηρής νηστείας και μέγιστου πένθους.

