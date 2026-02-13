Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας είναι προ των πυλών και δημιουργεί την ιδανική ευκαιρία για αποδράσεις στη φύση και ηρεμία μακριά από την καθημερινότητα.

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και την ολοκλήρωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων για όλη την Ελλάδα, ενώ συνοδεύεται και γιορτάζεται με πληθώρα από ήθη, έθιμα και παραδόσεις.

Πρόκειται για μία κινητή εορτή 48 ημέρες πριν από το Πάσχα, πάντα ημέρα Δευτέρα και το 2026 «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου, δημιουργώντας έτσι την κατάλληλη ευκαιρία για ένα όμορφο τριήμερο αποδράσεων και ηρεμίας.

Η ημέρα είναι συνδεδεμένη με όμορφα ήθη και έθιμα που κρατούν ζωντανή την παράδοση. Ο χαρταετός έχει την τιμητική του, γεμίζοντας τον ουρανό με χρώματα και συμβολίζοντας την πνευματική ανάταση. Στα τραπέζια κυριαρχούν τα σαρακοστιανά: λαγάνα, ταραμοσαλάτα, θαλασσινά, ελιές, τουρσιά και φυσικά ο παραδοσιακός χαλβάς. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας διοργανώνονται γιορτές, κούλουμα και τοπικά δρώμενα που προσελκύουν επισκέπτες από όλη τη χώρα.

Ο ιδανικός προορισμός για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Για πολλούς, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας είναι η πρώτη μικρή «απόδραση» της χρονιάς. Όμως, οι τιμές σε δημοφιλείς προορισμούς συχνά ανεβαίνουν, κάνοντας δύσκολη την εύρεση οικονομικής επιλογής. Κι όμως, υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει θάλασσα, χαλάρωση, καλό φαγητό και χαμηλό κόστος διαμονής – ακόμη και με 70 ευρώ το άτομο για ολόκληρο το τριήμερο, σύμφωνα με τις μηχανές αναζήτησης.

Ο λόγος για το Τολό, το γραφικό παραθαλάσσιο χωριό της Αργολίδας, που αποτελεί μια από τις πιο οικονομικές και ταυτόχρονα όμορφες επιλογές για την Καθαρά Δευτέρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Τολό βρίσκεται μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για οδική εκδρομή χωρίς περιττά μεταφορικά έξοδα. Η μεγάλη αμμουδερή παραλία του, με θέα στα μικρά νησάκια του Αργολικού κόλπου, δημιουργεί ένα ειδυλλιακό σκηνικό ακόμα και τον Φεβρουάριο, όταν η θάλασσα ακόμη «χορεύει» στα χρώματα του χειμώνα.

Η περιοχή συνδυάζει χαλάρωση και δραστηριότητες. Μπορείτε να απολαύσετε βόλτες δίπλα στη θάλασσα, να πετάξετε χαρταετό στην παραλία ή να επισκεφθείτε κοντινούς ιστορικούς προορισμούς όπως το Ναύπλιο και την Επίδαυρο.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Τολού είναι οι προσιτές τιμές. Υπάρχουν μικρά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια που προσφέρουν πακέτα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Με έγκαιρη κράτηση, μπορείτε να βρείτε διαμονή που κοστίζει περίπου 50 ευρώ το άτομο για δύο διανυκτερεύσεις.

Η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή, αλλά χωρίς την υπερβολική πολυκοσμία άλλων δημοφιλών προορισμών και το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας γεμίζει με λιχουδιές και εδέσματα, όλα με θέα τη θάλασσα. Το Τολό προσφέρει ηρεμία και αυθεντική φιλοξενία. Είναι ο τέλειος συνδυασμός οικονομίας, φυσικής ομορφιάς και εύκολης πρόσβασης.

{https://www.youtube.com/watch?v=E-QLMDYS8A4}