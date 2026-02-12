Οι Απόκριες 2026 φτάνουν σιγά σιγά στην κορύφωσή τους: Το χρονοδιάγραμμα για την παρέλαση του καρναβαλιού και τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας.

Βρισκόμαστε στην «καρδιά» των Αποκριών 2026 καθώς η σημερινή Τσικνοπέμπτη είναι μια μέρα γλεντιού και ξεφαντώματος με το τσίκνισμα να έχει την τιμητική του από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα. Για ακόμη μια χρονιά μικροί και μεγάλοι τιμάνε δεόντως την αποκριάτικη περίοδο με μεταμφιέσεις, καρναβάλια και εύθυμη διάθεση.

Η Τσικνοπέμπτη έχει συνδεθεί με το ψήσιμο κρέατος και τα οικογενειακά ή φιλικά τραπέζια, αποτελώντας την κορυφαία γιορτή πριν από την νηστεία της Σαρακοστής. Είναι η μέρα όπου η χαρά, η γεύση και η κοινωνική συνύπαρξη γίνονται πρωταγωνιστές, σηματοδοτώντας το αποκορύφωμα της αποκριάτικης διασκέδασης.

Από την Τσικνοπέμπτη στην Κυριακή της Τυρινής: Η προετοιμασία για την Καθαρά Δευτέρα 2026

Η αποκριάτικη περίοδος φτάνει στο τέλος της με την Κυριακή της Τυρινής, στις 22 Φεβρουαρίου, γνωστή και ως Κυριακή της Τυροφάγου. Ουσιαστικά στις 22 Φεβρουαρίου πέφτει η «αυλαία» των Αποκριών με το πανηγυρικό καρναβάλι. Με το δείπνο της Κυριακής της Τυρινής κλείνει ένας γαστρονομικός κύκλος, που σχετίζεται με τη χριστιανική θρησκεία και από την επομένη, Καθαρά Δευτέρα, αρχίζει η σωματική και ψυχική προετοιμασία για το Πάσχα, με την αυστηρή νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Την Κυριακή της Τυροφάγου κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις και αναβιώνουν παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα σε όλη την Ελλάδα. Οι μύθοι και οι θρύλοι της χώρας μας έρχονται στο προσκήνιο και μέσα από τις μεταμφιέσεις, τον χορό, το γλέντι και το τραγούδι. Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων η Πάτρα, με το ονομαστό καρναβάλι της, αλλά και η Ξάνθη και το Ρέθυμνο με τα δικά τους ξεχωριστά καρναβάλια, που κερδίζουν συνεχώς σε δημοφιλία και αναγνώριση.

Από τα πιο γνωστά πανελλαδικά αποκριάτικα έθιμα, που διατηρούνται αυτούσια ως τις μέρες μας, είναι το γαϊτανάκι. Το γαϊτανάκι είναι ένας χορός που δένει απόλυτα με το χρώμα και το κέφι της Αποκριάς. Δεκατρία άτομα χρειάζονται γι’ αυτόν το χορό. Ο ένας κρατά ένα μεγάλο στύλο στο κέντρο, από την κορυφή του οποίου κρέμονται 12 μακριές κορδέλες, διαφορετικού χρώματος η καθεμιά. Οι κορδέλες αυτές λέγονται γαϊτάνια και δίνουν το όνομά τους στο έθιμο. Οι υπόλοιποι δώδεκα χορευτές κρατούν από ένα γαϊτάνι και χορεύουν σε ζευγάρια. Καθώς κινούνται γύρω από το στύλο, κάθε χορευτής εναλλάσσεται με το ταίρι του κι έτσι πλέκουν τις κορδέλες πάνω του δημιουργώντας χρωματιστούς συνδυασμούς. Όταν πια οι κορδέλες τυλιχτούν στο στύλο και οι χορευτές χορεύουν όλο και πιο κοντά σε αυτόν, τότε ο χορός τελειώνει και το στολισμένο γαϊτανάκι μένει να θυμίζει το αποκριάτικο πνεύμα.

Συνολικά, οι Απόκριες συνδυάζουν τη χαρά, τη σάτιρα και τη διασκέδαση με την πνευματική προετοιμασία για τη Σαρακοστή. Από την Τσικνοπέμπτη, μέχρι την Κυριακή της Τυρινής και την Καθαρά Δευτέρα, η περίοδος αυτή μας καλεί να γιορτάσουμε, να ανανεωθούμε και να προετοιμαστούμε για τη νέα πνευματική πορεία της Σαρακοστής.

Απόκριες 2026: Πότε καίμε τον Βασιλιά Καρνάβαλο – Ο συμβολισμός

Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, Κυριακή της Τυρινής (22 Φεβρουαρίου) παραδοσιακά το βράδυ ανάβει η φωτιά για τον Βασιλιά Καρνάβαλο σε πολλές πόλεις και χωριά της Ελλάδας. Το κάψιμό του συμβολίζει την απομάκρυνση των κακών πνευμάτων, του μίσους και της κακίας και την ανανέωση της ζωής και των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων. Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος και τα αποκριάτικα τελετουργικά δεν είναι μόνο γλέντι και χρώμα. Αποτελούν μια συμβολική πράξη κάθαρσης και ανανέωσης, που κρατά ζωντανό τον πυρήνα της παράδοσης.

Η ώρα της Καθαράς Δευτέρας 2026: Το τριήμερο που μας προετοιμάζει για την Σαρακοστή

Η Καθαρά Δευτέρα, φέτος «πέφτει»στις 23 Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί επίσημα το τέλος των Αποκριών και την έναρξη της Σαρακοστής. Είναι ημέρα πνευματικής και σωματικής κάθαρσης, όπου οι πιστοί καλούνται να αφήσουν πίσω τις υπερβολές της γιορτής, να νηστέψουν και να επικεντρωθούν στη μετάνοια, την προσευχή και την πνευματική προετοιμασία για το Πάσχα. Κάθε χρόνο η Καθαρά Δευτέρα εξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα και πάντα «πέφτει» Δευτέρα, 48 μέρες πριν από το Πάσχα των ορθοδόξων. Είναι η απαρχή μιας περιόδου 40 ημερών εγκράτειας, προσευχής και αυτοσυγκράτησης, που μιμείται τη νηστεία του Χριστού στην έρημο. Είναι μια μέρα χαράς και γιορτής που συνδυάζει πνευματική προετοιμασία και διασκέδαση, ανοίγοντας τον δρόμο για την δεύτερη πιο σημαντική περίοδο της ορθοδοξίας, το Πάσχα.