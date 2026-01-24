Όλο το χρονοδιάγραμμα που θα μας οδηγήσει από τις Απόκριες στο Πάσχα 2026.

Το Τριώδιο «ανοίγει» την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της αποκριάτικης περιόδου, αλλά και το ξεκίνημα μιας βαθμιαίας πνευματικής προετοιμασίας ενόψει της Σαρακοστής. Πρόκειται για το κινητό τμήμα του εκκλησιαστικού έτους που συνδυάζει τη λαϊκή παράδοση των Αποκριών με μηνύματα μετάνοιας, ταπείνωσης και συγχώρεσης. Η έναρξη και τη λήξη του Τριωδίου είναι κινητή, επειδή κινητή είναι κάθε χρόνο και η ημερομηνία του Πάσχα. Ονομάζεται έτσι από το ομώνυμο λειτουργικό βιβλίο που περιλαμβάνει ύμνους και προσευχές και χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Πρώτη Κυριακή του Τριωδίου είναι η Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου (1 Φεβρουαρίου 2026). Με την παραβολή αυτή, η Εκκλησία τονίζει την αξία της ταπείνωσης και προειδοποιεί για τον κίνδυνο της υπερηφάνειας. Την εβδομάδα που ακολουθεί δεν υπάρχει νηστεία, καθώς επιτρέπεται η κατάλυση σε όλες τις τροφές.

Ακολουθεί η Κυριακή του Ασώτου στις 8 Φεβρουαρίου 2026, η οποία υπενθυμίζει την άνευ όρων αγάπη και συγχώρεση του Θεού. Η παραβολή αναδεικνύει τη σημασία της μετάνοιας και της επιστροφής, ανεξαρτήτως λαθών και παρεκκλίσεων.

Η τρίτη κατά σειρά είναι η Κυριακή της Απόκρεω στις 15 Φεβρουαρίου 2026, γνωστή και ως Κυριακή της Κρίσεως. Είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος και η Εκκλησία φέρνει στο προσκήνιο το μήνυμα της Δευτέρας Παρουσίας και της ευθύνης των πράξεων του ανθρώπου.

Έπεται η Κυριακή της Τυρινής ή Τυροφάγου, στις 22 Φεβρουαρίου, που προετοιμάζει τους πιστούς για τη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, επιτρέποντας μόνο γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά. Η επόμενη μέρα, η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της Σαρακοστής, με νηστεία, προσευχή και πνευματική αναζήτηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Κυριακές του Τριωδίου 2026: Η πορεία προς τη Σαρακοστή και το Πάσχα

Η περίοδος του Τριωδίου χωρίζεται σε τρία στάδια:

Από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου, που αποτελεί την προετοιμασία για τη νηστεία.

Από την Καθαρά Δευτέρα έως το Σάββατο του Λαζάρου, δηλαδή η Μεγάλη Σαρακοστή, με νηστεία, προσευχή και πνευματική καλλιέργεια.

Από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, δηλαδή η Μεγάλη Εβδομάδα, κορύφωση της προετοιμασίας για την Ανάσταση.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι Κυριακές της Σαρακοστής:

Ορθοδοξίας (Α’ Νηστειών) 1η Μαρτίου

Β’ Νηστειών (Άγ. Γρηγορίου του Παλαμά) 8 Μαρτίου

Σταυροπροσκυνήσεως (Γ’ Νηστειών) 15 Μαρτίου

Δ’ Νηστειών (Όσ. Ιωάννου της Κλίμακος) 22 Μαρτίου

Ε’ Νηστειών (Όσ. Μαρίας της Αιγυπτίας) 29 Μαρτίου

Και φτάνουμε στη Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου που σηματοδοτεί την είσοδο στην Μεγάλη Εβδομάδα και την κορύφωση της πνευματικής προετοιμασίας για το Πάσχα.

Η περίοδος του Τριωδίου συνδυάζει θρησκευτική κατάνυξη, νηστεία, προσευχή και κοινωνικές εκδηλώσεις, προσφέροντας στον πιστό τη δυνατότητα να προετοιμαστεί πνευματικά για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση.