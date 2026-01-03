Όλες οι ημερομηνίες του φετινού Τριωδίου, πότε θα γιορτάσουν μικροί και μεγάλοι τις Απόκριες 2026.

Διανύουμε τις πρώτες μέρες του 2026 και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι έχουν ήδη αρχίσει να ξεφυλλίζουν το ημερολόγιο και να βλέπουν τις αργίες ώστε να προγραμματίσουν αποδράσεις και εκδρομές εκμεταλλευόμενοι τα τριήμερα. Μια από τις αναζητήσεις που κάνουν αφορούν και τις Απόκριες 2026 που αποτελούν ιδανική αφορμή για ξεφάντωμα στα τοπικά καρναβάλια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d85ylv6fhgy1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πότε «ανοίγει» το Τριώδιο 2026: Οι ημερομηνίες για τις φετινές Απόκριες

Φέτος οι γιορτές και οι αργίες «πέφτουν» νωρίς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όμως οι αφορμές για ξεκούραση και διακοπή της εργασίας είναι δεδομένες. Σύμφωνα με τα ημερολογιακά τερτίπια της νέας χρονιάς οι Απόκριες 2026 έρχονται τον Φεβρουάριο, φέρνοντας μαζί τους χρώμα, γλέντι, παραδόσεις και καρναβαλική διάθεση σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για μία από τις πιο αγαπημένες περιόδους του χρόνου, που συνδυάζει λαϊκά έθιμα, μεταμφιέσεις και στιγμές ξεγνοιασιάς πριν από την έναρξη της νηστείας της Σαρακοστής.

Η αποκριάτικη περίοδος ξεκινά επίσημα με το άνοιγμα του Τριωδίου την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την αρχή των εορτασμών. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, πόλεις και χωριά μπαίνουν σε αποκριάτικους ρυθμούς, με εκδηλώσεις, πάρτι, καρναβαλικές παρελάσεις και παραδοσιακά δρώμενα.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει η Τσικνοπέμπτη, η οποία φέτος πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου. Είναι η ημέρα που «τσικνίζει» όλη η Ελλάδα, με ψησίματα, γλέντια και γιορτές σε σπίτια, ταβέρνες και πλατείες, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Αποκριάς. Η κορύφωση των εορτασμών έρχεται την Κυριακή της Αποκριάς, στις 22 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται οι μεγάλες καρναβαλικές παρελάσεις, με πιο γνωστό το Πατρινό Καρναβάλι, αλλά και δεκάδες τοπικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, γεμάτες μουσική, χορό και μεταμφιέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-d7x8gw00s1tt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αμέσως μετά, ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου 2026, που σηματοδοτεί το τέλος της Αποκριάς και την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής. Η ημέρα συνδέεται με τα παραδοσιακά νηστίσιμα εδέσματα, το πέταγμα του χαρταετού και τις οικογενειακές εξορμήσεις στη φύση.

Οι Κυριακές της Αποκριάς 20256- Πότε το καρναβάλι

Η Κυριακή της Αποκριάς το 2026 πέφτει στις 22 Φεβρουαρίου και αποτελεί την κορύφωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Είναι η τελευταία Κυριακή πριν από την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής και παραδοσιακά συνοδεύεται από καρναβάλια, μεταμφιέσεις, παρελάσεις και γλέντια. Παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες γιορτές, μικρών και μεγάλων, γεμάτη χρώμα, παράδοση και χαρούμενη διάθεση.