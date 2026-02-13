Οι Απόκριες 2026 φτάνουν στο αποκορύφωμά τους με την λευκη νηστεία να μας προετοιμάζει για την Καθαρά Δευτέρα και την Σαρακοστή.

Η Τσικνοπέμπτη γιορτάστηκε δεόντως σε κάθε γωνιά της χώρας με τις ψησταριές να «παίρνουν φωτιά» από νωρίς χθες το πρωί και μέχρι τα ξημερώματα τα γλέντια και τα φαγοπότια του τσικνίσματος είχαν την τιμητική τους για τις φετινές Απόκριες. Η τσίκνα πλημμύρισε γειτονιές και πλατείες και το αποκριάτικο κλίμα χτύπησε «κόκκινο». Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις και τα καρναβάλια κορυφώνονται αυτές τις μέρες καθώς μικροί και μεγάλοι αφήνονται στο αποκριάτικο κλίμα με την αυλαία των φετινών Αποκριών να «πέφτει» την επόμενη Κυριακή 22 Φλεβάρη παραμονές Καθαράς Δευτέρας 2026.

Απόκριες 2026: Πότε καίμε τον Βασιλιά Καρνάβαλο – Ο συμβολισμός

Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, Κυριακή της Τυρινής (22 Φεβρουαρίου) παραδοσιακά το βράδυ ανάβει η φωτιά για τον Βασιλιά Καρνάβαλο σε πολλές πόλεις και χωριά της Ελλάδας. Το κάψιμό του συμβολίζει την απομάκρυνση των κακών πνευμάτων, του μίσους και της κακίας και την ανανέωση της ζωής και των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων. Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος και τα αποκριάτικα τελετουργικά δεν είναι μόνο γλέντι και χρώμα. Αποτελούν μια συμβολική πράξη κάθαρσης και ανανέωσης, που κρατά ζωντανό τον πυρήνα της παράδοσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgb80glcr2hd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κυριακή της Απόκρεω (15/2): Το τελευταίο τραπέζι με κρέας πριν από τη Σαρακοστή

Την προσεχή Κυριακή 15 Φεβρουαρίου οι πιστοί γιορτάζουν την Κυριακή της Απόκρεω (Κυριακή της Αποκριάς), την τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η ονομασία «Απόκρεω» σημαίνει ακριβώς αυτό, αποχή από το κρέας.

Η «λευκή νηστεία» πριν από την Καθαρά Δευτέρα 2026

Η τρίτη εβδομάδα του Τριωδίου (15–21 Φεβρουαρίου 2026) είναι γνωστή ως Εβδομάδα της Τυροφάγου ή Τυρινής. Κατά τη διάρκειά της δεν καταναλώνεται κρέας, ενώ επιτρέπονται γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ψάρια και ελαιόλαδο. Επειδή διατηρούνται στο τραπέζι τα «λευκά» ζωικά προϊόντα (γάλα, τυρί, αυγά), η περίοδος αυτή αποκαλείται και «λευκή νηστεία». Η εβδομάδα έχει έντονο προπαρασκευαστικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια ομαλή μετάβαση από το εορταστικό κλίμα των Αποκριών στη νηστεία και την πνευματική εγρήγορση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg53vy33a94p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κυριακή της Τυρινής (22/2) : Το τελευταίο «αντίο» στα γαλακτοκομικά

Η Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής, που προηγείται της Καθαράς Δευτέρας, είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρέπονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας συνοδεύεται από πλούσια λαογραφικά έθιμα και οικογενειακά τραπέζια, σηματοδοτώντας το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Η Καθαρά Δευτέρα δίνει σκυτάλη στη Σαρακοστή

Με την Καθαρά Δευτέρα, που φέτος «πέφτει» την Δευτέραμ 23 Φεβρουαρίου ξεκινά η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημάνει το τέλος των Απόκρεω. Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι Χριστιανοί «καθαρίζονταν» πνευματικά και σωματικά. Είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα αργίας για τους Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί για 40 μέρες, όσες ήταν και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο. Την Καθαρά Δευτέρα συνηθίζεται να τρώγεται λαγάνα (άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα), και άλλα νηστίσιμα φαγώσιμα, κυρίως λαχανικά, όπως και φασολάδα χωρίς λάδι. Επίσης συνηθίζεται το πέταγμα χαρταετού. Η Καθαρά Δευτέρα εορτάζεται 48 ημέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα.

Κατά την Καθαρή Δευτέρα ξεκινά ο «καθαρισμός» από την κατανάλωση του κρέατος και των λιπαρών τροφών κατά τη διάρκεια των βακχικών εορτών της Αποκριάς. Ο «καθαρισμός» αυτός γίνεται μέσω της αποχής από την κατανάλωση λιπαρών και ζωικών τροφών, ονομάζεται νηστεία και αποτελεί σημαντικό μέρος της λατρείας των Χριστιανών. Διαρκεί 40 ημέρες μέχρι δηλαδή και την Κυριακή των Βαΐων και προετοιμάζει τον οργανισμό μας για την λατρευτική διαδικασία της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι το Πάσχα. Για να επέλθει η κάθαρση την ημέρα αυτή τρώμε άζυμο ψωμί, δηλαδή λαγάνα, χαλβά, ταραμά, φασόλια χωρίς λάδι, τουρσιά, λαχανικά, χόρτα και θαλασσινά. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας νηστεία σημαίνει αποχή από την κατανάλωση κόκκινου ή λευκού κρέατος, ζωικών προϊόντων όπως τα αλλαντικά, τα λίπη και τα αυγά, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.