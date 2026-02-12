Μια εβδομάδα μας χωρίζει ημερολογιακά από το τέλος των φετινών Αποκριών, η σημασία της Κυριακή της Απόκρεω και το διατροφολόγιο που θα μας οδηγήσει στην Καθαρά Δευτέρα.

Οι Απόκριες 2026 πλησιάζουν στην κορύφωσή τους καθώς στις 22 Φεβρουαρίου θα πέσει η αυλαία των καρναβαλικών εκδηλώσεων και σύμφωνα με την παράδοση θα κάψουμε τον Βασιλιά Καρνάβαλο. Η σημερινή Τσικνοπέμπτη είναι μια μέρα γλεντιού και άκρατου ξεφαντώματος με την κρεατοφαγία να έχει την τιμητική της. Οι ρίζες του εθίμου τοποθετούνται στις βακχικές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων οι οποίοι θεωρούσαν το φαγοπότι και το γλέντι ιεροτελεστία για την καλή ευφορία της γης την άνοιξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9rrovxls1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την προσεχή Κυριακή θα γιορτάσουμε την Κυριακή της Απόκρεω (Κυριακή της Αποκριάς) που σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση ονομάζεται της«της Απόκρεω», επειδή είναι η τελευταία ημέρα κρεατοφαγίας για τους Χριστιανούς. Αποτελεί ορόσημο στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο, καθώς είναι η τελευταία ημέρα κατανάλωσης κόκκινου κρέατος πριν από την έναρξη της πορείας προς τη Μεγάλη Σαρακοστή. Από την επόμενη κιόλας ημέρα, οι πιστοί εισέρχονται σε μια περίοδο σταδιακής προετοιμασίας, τόσο διατροφικής όσο και πνευματικής. Στις Εκκλησίες θα διαβαστεί η περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (κεφ. ιε', 31-46), που αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία και την κρίση που θα ακολουθήσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd0ebqi45b5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η λευκή νηστεία πριν την Καθαρά Δευτέρα 2026

Η τρίτη εβδομάδα του Τριωδίου (15-21 Φεβρουαρίου 2026) ονομάζεται και εβδομάδα της Τυροφάγου ή Τυρινής, επειδή όλες τις ημέρες γίνεται κατάλυση σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, τα ψάρια και το ελαιόλαδο, απαγορεύεται όμως η κρεατοφαγία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με απλά λόγια κατά τη διάρκειά της δεν καταναλώνεται καθόλου κρέας, ενώ επιτρέπονται τρόφιμα όπως ψάρι, γάλα, αυγά και τυρί. Για τον λόγο αυτόν, η περίοδος αυτή είναι γνωστή και ως «λευκή νηστεία», καθώς τα γαλακτοκομικά και τα λοιπά ζωικά προϊόντα πλην του κρέατος παραμένουν στο τραπέζι. Η εβδομάδα αυτή έχει έντονο προπαρασκευαστικό χαρακτήρα. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης τη χαρακτηρίζει «προνήστιμον», ενώ η υμνογραφία της Εκκλησίας την αποκαλεί «προκαθάρσιον», τονίζοντας ότι λειτουργεί ως στάδιο εσωτερικής και εξωτερικής προετοιμασίας για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι μια περίοδος σταδιακής μετάβασης από το αποκριάτικο κλίμα στη νηστεία και την πνευματική εγρήγορση.

Η Κυριακή της Τυροφάγου ή Κυριακή της Τυρινής, που προηγείται αμέσως της Καθαράς Δευτέρας, σηματοδοτεί το τέλος αυτής της μεταβατικής εβδομάδας. Είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρέπονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα και συνοδεύεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας από πλούσια λαογραφικά έθιμα και παραδόσεις.

Από την Καθαρά Δευτέρα και έπειτα αρχίζει η Σααρακοστή, περίοδος αυστηρής νηστείας, κατά την οποία σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση αποφεύγεται η κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικών και αυγών, ενώ σε πολλές ημέρες η νηστεία τελείται άνευ καταλύσεως οίνου και ελαίου. Πρόκειται για μια περίοδο εγκράτειας, αυτοσυγκράτησης και πνευματικής ανανέωσης, που οδηγεί σταδιακά προς το Πάσχα.