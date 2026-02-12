Ξεχύλισε η οργή των συγγενών κατά των ιδιοκτητών του μπαρ. Φωνές και ένταση έξω από τα δικαστήρια.

Ένταση, δάκρυα και σκηνές βαθιάς ανθρώπινης οδύνης εκτυλίχθηκαν έξω από την εισαγγελία της Σιόν, στην Ελβετία, όταν συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο κλαμπ Le Constellation, στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος.

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι, που τελούν υπό δικαστική εποπτεία, προσήλθαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κατάθεσης, την ώρα που δεκάδες συγγενείς θυμάτων τους περίμεναν συγκεντρωμένοι, φορώντας ρούχα με τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους που χάθηκαν στη φωτιά. Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε δραματικά όταν το ζευγάρι έφτασε στο σημείο, με τις φωνές και τα κλάματα να μετατρέπονται σε ξέσπασμα οργής.

Σύμφωνα με παριστάμενους δημοσιογράφους, η αστυνομική παρουσία ήταν περιορισμένη, γεγονός που επέτρεψε στους εξαγριωμένους συγγενείς να πλησιάσουν τους κατηγορούμενους, να τους πιέσουν στον τοίχο και να τους κατακλύσουν με ύβρεις και κατηγορίες. Ένας πατέρας ακούστηκε να φωνάζει με λυγμούς ότι «σκότωσαν 40 ανθρώπους», απαιτώντας δικαιοσύνη για τον γιο του.

{https://x.com/SuisseAlert/status/2021877144113049983?s=20}

Η Τζέσικα Μορέτι εμφανίστηκε εμφανώς καταρρακωμένη, ενώ συγγενείς ανήλικων θυμάτων την καλούσαν να τους κοιτάξει στα μάτια και να ζητήσει συγγνώμη. «Δεν θα συγχωρήσουμε ούτε θα ξεχάσουμε», δήλωσε η μητέρα ενός 17χρονου που έχασε τη ζωή του, ενώ ο πατέρας του κατηγόρησε την ιδιοκτήτρια ότι εγκατέλειψε τον χώρο ενώ νέοι άνθρωποι πάλευαν να σωθούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το χρονικό της τραγωδίας

Η πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς στο δημοφιλές νυχτερινό κέντρο του Κραν Μοντανά, μετατρέποντας μια γιορτινή βραδιά σε εφιάλτη. Ο απολογισμός ήταν τραγικός: 41 νεκροί και 115 τραυματίες, οι περισσότεροι έφηβοι και νεαροί ενήλικες από 19 διαφορετικές χώρες.

Οι γαλλικής καταγωγής ιδιοκτήτες του κλαμπ ερευνώνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και εμπρησμό από αμέλεια, κατηγορίες που επισύρουν ποινές έως και 20 χρόνια κάθειρξης.

{https://x.com/Tg1Rai/status/2021869837824221457?s=20}

Η αμφιλεγόμενη εκδοχή των ιδιοκτητών

Στις καταθέσεις τους, οι Μορέτι φέρονται να απέδωσαν την ευθύνη σε μια εργαζόμενη του καταστήματος, την 24χρονη σερβιτόρα Σιαν Πανίν, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της. Υποστήριξαν ότι εκείνη ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου της κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνήματα, προκαλώντας τη φωτιά στην οροφή του υπογείου, η οποία ήταν καλυμμένη με εύφλεκτο υλικό.

Ωστόσο, η οικογένεια της νεαρής και επιζώντες αμφισβητούν αυτή την εκδοχή. Η δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε ότι η Σιαν δεν είχε λάβει καμία εκπαίδευση ασφαλείας, δεν γνώριζε τον κίνδυνο της οροφής και εργαζόταν υπό εξαντλητικές συνθήκες, ενώ φέρεται να είχε σταλεί στο υπόγειο κατόπιν εντολής της υπεύθυνης του καταστήματος.

Σοκαριστικές εικόνες από το εσωτερικό

Την ίδια ώρα, η αστυνομία του καντονιού Βαλαί έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το εσωτερικό του κλαμπ, λίγες ώρες μετά την τραγωδία. Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: καμένα έπιπλα, λιωμένοι πολυέλαιοι, κατεστραμμένοι χώροι και μια οροφή που είχε μετατραπεί σε στάχτη.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα μιας πόρτας στο υπόγειο, η οποία δεν αποτελούσε επίσημη έξοδο κινδύνου, πίσω από την οποία φέρονται να εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

{https://x.com/BFMTV/status/2021672035986939982?s=20}