Η έρευνα αφορά πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων το 2024.

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων.

Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν λεπτομέρειες της επιχείρησης, οι έρευνες διεξήχθησαν το πρωί της Πέμπτης σε διάφορα κτίρια της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος προϋπολογισμού.

Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας της Επιτροπής, όταν ο Γιοχάνες Χαν ήταν Επίτροπος προϋπολογισμού.

Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2024. Μετά τη λήξη της θητείας του, διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η έρευνα διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αγοράστηκαν από το βελγικό κρατικό ταμείο SFPIM έναντι 900 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Την εποχή εκείνη η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η πώληση έγινε με δημόσιο διαγωνισμό και σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας», δήλωσε η εκπρόσωπος της EPPO Tine Hollevoet.

«Δεν μπορούμε να μοιραστούμε τίποτα άλλο σε αυτό το στάδιο, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η τρέχουσα διαδικασία και το αποτέλεσμά της».

Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι «η πώληση των κτιρίων ακολούθησε καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα, και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διεξήχθη νόμιμα», προσθέτοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ «θα συνεργαστεί πλήρως με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές σχετικά με αυτό το ζήτημα».

Ο οργανισμός OLAF, η αρμόδια αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία.

Το SFPIM και ο Χαν δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Με πληροφορίες από FT