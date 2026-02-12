Ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece για τη Eurovision 2026, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης και έβαλε το κοινό στο ρυθμό του θεσμού.

Με ενθουσιασμό, παλμό και εντυπωσιακές εμφανίσεις ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece για τη Eurovision 2026, από όπου προέκυψαν οι επτά πρώτοι που ξεχώρισαν και πήραν το «χρυσό» εισιτήριο για τον εθνικό τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα προς τον Β’ Ημιτελικό που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στις 21:00, με σκοπό να αναδειχθούν τα επόμενα επτά τραγούδια που θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό.

Τη βραδιά άνοιξε με μία εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και ερμηνεία η Klavdia, η εκπρόσωπος της χώρας για το 2025, ενώ τη φωνή της συνόδευσε το κοινό και λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά βρέθηκαν στο τιμόνι της παρουσίασης και με χιούμορ, αμεσότητα και ζωντάνια, κατάφεραν να μεταφέρουν τον παλμό της Eurovision τόσο στο κοινό – όσο και στους τηλεθεατές του show.

Το βράδυ της Τετάρτης, κάθε εμφάνιση πρόσθεσε μία «φρέσκια» πινελιά στην βραδιά, ωστόσο ξεχώρισαν οι επτά που προκρίθηκαν. Τρία πρόσωπα, ωστόσο, κατάφεραν να ξεσηκώσουν το κοινό. Ο λόγος για τον Akyla, τη Marseaux και την Evangelia.

Τα νέα της Eurovision 2026 – Τι είπαν οι παρουσιαστές και οι 7 με το «χρυσό» εισιτήριο

Το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ, προβλήθηκαν οι δηλώσεις των παρουσιαστών και των επτά που ξεχώρισαν, με τους συμμετέχοντες να μιλούν για τη χθεσινή βραδιά.

«Θα δείτε πολύ ταλαντούχους ανθρώπους πάνω στη σκηνή που αγαπούν την μουσική και εκφράζονται μέσα από αυτήν. Είναι υπέροχο αυτό που έφτιαξαν τα παιδιά. Νομίζω το υψηλότερο επίπεδο για το διαγωνισμό», θα πει ο Γιώργος Καπουτζίδης λίγη ώρα πριν την έναρξη του Α’ Ημιτελικού.

Η Κατερίνα Βρανά με τη σειρά της ανέφερε: «Είμαι φοβερά ενθουσιασμένη, λίγο αγχωμένη και φοβερά χαρούμενη. Είμαι η πρώτη ανάπηρη που θα κάνει παρουσίαση εθνικού διαγωνισμού».

Η Μπέττυ Μαγγίρα δήλωσε: «Είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα μέσα στο στούντιο. Τα παιδιά ήταν καταπληκτικά, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Εγώ στεναχωρήθηκα στο τέλος γιατί είδα τη στενοχώρια στα μάτια τους, αλλά αυτοί είναι οι κανονισμοί, παίζουμε με τους κανόνες. Αλλά θεωρώ ότι πήγε πολύ καλά..».

Eurovision 2026: Οι 7 με το «χρυσό» εισιτήριο

Στο αντίστοιχο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ και την κάμερα της εκπομπής «Νωρίς –νωρίς», οι διαγωνιζόμενοι εξέφρασαν τη χαρά τους για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την σκηνική τους παρουσία.

Η Rosanna Mailian, εστίασε στην αγάπη του κόσμου και του κοινού, ενώ η STEFI, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, χορεύοντας στον φακό της εκπομπής.

Η Evangelia με τη σειρά της, πέρα από τον ενθουσιασμό, τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της, αναφέρθηκε και στην κούραση που αισθάνθηκε καθώς οι πρόβες ήταν πολλές και πολύωρες.

Η Marseaux, ανανέωσε το ραντεβού της με τους τηλεθεατές για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ενώ ο Akylas, εξέφρασε τη χαρά του που κατάφερε να γιορτάσει τα γενέθλιά του με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Τέλος, η Alexandra Sieti και ο Stylianos, μίλησαν εν συντομία για την εμπειρία τους μη μπορώντας να κρύψουν τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους.

