Κόλαση στη Βουλή με Άδωνι και Ζωή.

Άνω κάτω έγινε η Ολομέλεια της Βουλής, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να έρχεται σε σκληρή κόντρα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Υγείας να φτάνει στο σημείο να λέει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως θα την κλείσει στην φυλακή.

Λίγη ώρα αφότου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε καταφερθεί με βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του καταγγέλλοντάς τον για τις τοποθετήσεις του αναφορικά με την τραγωδία στη Βιολάντα και αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «άθλιο υποκείμενο», ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε στην Ολομέλεια και απάντησε χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα.

«Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αποτελεί ότι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή. Πρώτοι το γνωρίζουν οι βουλευτές της. Το 40% της κοινοβουλευτικής σας ομάδας έχει αποχωρήσει. Δεν αποκλείω σε λίγο να μείνουν 4 βουλευτές και να διαλυθεί η Κ.Ο. σας ή να μείνει και μόνη της. Κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει», είπε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανό της πως κάνουν από την κυβέρνηση βουντού για αυτό.

«Τα βουντού τα κάνετε μόνη σας. Δεν είπατε τίποτα για τις σοβαρές καταγγελίες της Ελένης Καραγεωργοπούλου και απαντήσατε με καρδούλες και παραμύθια. Μεταξύ των 2 μας που είμαι εδώ 28 χρόνια και υμών που σε 3 χρόνια το 40% της κοινοβουλευτική σας ομάδας σας έφτυσε έχουμε μεγάλη διαφορά. Ουδέποτε υπερασπίστηκα την Βιολάντα. Δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη της. Είπα ότι είχε καλή φήμη, έχει πάρει 25 διεθνή βραβεία, αν αυτοί που έδιναν βραβεία δεν έκαναν καλά τη δουλειά του, κακώς . Πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής», συνέχισε.

«Όλη αυτή η προσπάθεια να με συκοφαντήσετε δεν θα περάσει. Μετά και την πράξη της να πάει στο αστυνομικό τμήμα 9 λεπτά πριν λήξει η 3μηνη προθεσμία. Φανταστείτε σκηνή. 12 παρά 7, αστυνομικός υπηρεσίας την βλέπει και μπαίνει μέσα αυτή με 39 σελίδες να κάνει μήνυση στον Γεωργιάδη. Τη Δευτέρα επειδή με είπατε κότα, θα κατατεθεί μήνυση και θα συμπεριληφθούν και τα σημερινά. Μάλλον με μπερδέψατε με άλλους. Εγώ δεν σας φοβάμαι. Κάθε μέρα και μια μήνυση», τόνισε κλείνοντας την αρχική του τοποθέτηση.

Όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

{https://www.youtube.com/watch?v=4OFjyNIE8kM}

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας έδειξε τις προθέσεις του μέσω των social media.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2021952638518964542}