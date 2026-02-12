Θρίλερ στο Γύθειο: Το σκάφος βρέθηκε κενό, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον αγνοούμενο ψαρά με τους συγγενείς να φοβούνται τα χειρότερα.

Συνεχίζονται με αγωνία οι έρευνες για τον 60χρονο ψαρά από τη Σπάρτη, που αγνοείται από το απόγευμα της Δευτέρας στα ανοιχτά του Γυθείου. Η βάρκα του βρέθηκε ακυβέρνητη σε βραχώδη ακτή, ενώ πάνω της βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς κανένα ίχνος του ιδιοκτήτη.

Η αδελφή του αγνοούμενου εξέφρασε την ανησυχία της, τονίζοντας πως ο αδερφός της ήταν έμπειρος ψαράς και συνήθως δεν αντιμετώπιζε προβλήματα με τον καιρό ή τον εξοπλισμό. «Μήπως είχε κάποιο παθολογικό; Μήπως κάτι του συνέβη ξαφνικά;» σημείωσε, ενώ η οικογένεια φοβάται το χειρότερο, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 60χρονος ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας για ψάρεμα από το λιμάνι του Γυθείου, παίρνοντας μαζί του τον καφέ και τα τρόφιμα της ημέρας. Η τελευταία επικοινωνία με τη σύζυγό του έγινε περίπου στις 2 το μεσημέρι, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του. Η βάρκα του εντοπίστηκε αργότερα στα Τρίνησα, χωρίς όμως να φτάσει ποτέ στο λιμάνι, με το αυτόματο πιλότο να παραμένει ενεργό. Όλοι μιλούν για έναν έμπειρο ψαρά. «Φυσικά και ήταν έμπειρος. Είχε γεννηθεί μέσα στην θάλασσα. Ήταν η λατρεία του η θάλασσα». «Κάθε εβδομάδα πήγαινε για ψάρεμα. Πήγαινε έπιανε ψάρια και ερχόταν στο μαγαζί και τα πουλούσε» αποκάλυψαν οι φίλοι του.

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο σκάφη του λιμενικού, δύτες και εθελοντές, ενώ φίλοι και συγγενείς σαρώνουν τις ακτές και τη θαλάσσια περιοχή, ελπίζοντας να βρεθεί ο ψαράς σώος. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από ατύχημα με τα δίχτυα έως ξαφνικό ιατρικό πρόβλημα, χωρίς να αποκλείεται κανένα σενάριο. Όπως αποκάλυψε φίλη του αγνοούμενου «ψάχνουν , παντού γιατί κατέβηκαν και φίλοι με σκάφη και η πολιτεία. Οι έρευνες συνεχίζονται, έτσι μου είπαν το πρωί κανονικά. Και με σκύλο πήγαν εθελοντές και ψάχνανε τις ακτές και σκάφη πάρα πολλά ιδιωτικά βοήθησαν στις έρευνες». «(Τα δίχτυα) τα έριχνε μόνος του συνήθως και όταν τα σήκωνε μετά από ώρες, έπαιρνε κάποιον βοηθό».

Η αγωνία της οικογένειας και των φίλων του είναι μεγάλη, καθώς πρόκειται για έμπειρο ψαρά που γεννήθηκε μέσα στη θάλασσα και αφιερωνόταν σε αυτή καθημερινά. Το μαγαζί του στην Σπάρτη παραμένει με κατεβασμένα ρολά, ενώ όλοι οι κοντινοί του άνθρωποι ελπίζουν σε ένα θετικό τέλος αυτής της περιπέτειας.

