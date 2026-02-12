«Θα παραμείνω στη Μινεσότα λίγο ακόμα για να επιβλέψω την αποχώρηση» των πρακτόρων της ICE, δήλωσε ο Χόμαν.

Η καταστολή της μετανάστευσης στη Μινεσότα από πράκτορες της ICE, που οδήγησε σε δύο δολοφονίες Αμερικανών πολιτών, μαζικές κρατήσεις και διαμαρτυρίες φτάνει στο τέλος της, δήλωσε την Πέμπτη ο επονομαζόμενος «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν.

«Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας εδώ, η Μινεσότα δεν αποτελεί πλέον κράτος-καταφύγιο για εγκληματίες», δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου.

«Πρότεινα, και ο Πρόεδρος Τραμπ συμφώνησε, να ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση», συνέχισε. «Θα παραμείνω στη Μινεσότα λίγο περισσότερο για να επιβλέψω την αποχώρηση, για να διασφαλίσω την επιτυχία της», πρόσθεσε ο Χόμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί της Πέμπτης και τόνισε ότι η Μινεσότα έχει γίνει «λιγότερο πολιτεία-καταφύγιο» καθώς οι τοπικοί αξιωματούχοι συνεργάστηκαν με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

Οι αξιωματούχοι στη Μινεσότα κατάφεραν να «μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των στόχων» για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, τόνισε ο Χόμαν, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση Metro Surge ήταν μια «μεγάλη επιτυχία».

Ανέφερε τη σύλληψη ενός αριθμού παράνομων μεταναστών, τους οποίους χαρακτήρισε «παράνομους αλλοδαπούς», συμπεριλαμβανομένων ανδρών που, όπως είπε, καταδικάστηκαν για βιασμό και άλλες σεξουαλικές παραβάσεις. Ο Χόμαν δήλωσε ακόμα ότι η ICE είχε πάντα παρουσία στη Μινεσότα και θα συνεχίσει να έχει.

«Ένας μικρός όγκος του προσωπικού θα παραμείνει για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να κλείσει και να μεταβιβαστεί η πλήρης διοίκηση και ο έλεγχος», είπε.

Πριν από μια εβδομάδα, ο Χόμαν ανακοίνωσε ότι περίπου 700 πράκτορες της ICE θα αποσυρθούν. Την Πέμπτη δήλωσε ότι πολλοί από τους υπόλοιπους πράκτορες που έχουν αναπτυχθεί από άλλες πολιτείες θα σταλούν πίσω στην έδρα τους την ερχόμενη εβδομάδα, επικαλούμενος εν μέρει αυτό που χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου» συντονισμό με τις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Μινεσότα.

Η πρόσφατη ανάπτυξη περισσότερων από 2.000 πρακτόρων της ICE στην πολιτεία πυροδότησε πανεθνικές διαμαρτυρίες μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες τον περασμένο μήνα.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις «σκούπα» που επικεντρώθηκαν στην μητροπολιτική περιοχή Μινεάπολης - Σεντ Πολ οδήγησαν στη σύλληψη άνω των 4.000 ατόμων. Και ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τους συλληφθέντες «επικίνδυνους εγκληματίες, παράνομους μετανάστες», πολλά άτομα χωρίς ποινικό μητρώο, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και πολιτών των ΗΠΑ, συνελήφθησαν από την ICE προκαλώντας περαιτέρω οργή.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης στη Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει πως η επιχείρηση Metro Surge θα ολοκληρωθεί σε «ημέρες, όχι εβδομάδες και μήνες», με βάση τις συνομιλίες του με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Είπε σε δημοσιογράφους πως αυτή τη βδομάδα μίλησε με τον Τομ Χόμαν και με την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Η επιχείρηση της ICE ξεκίνησε στη Μινεσότα την 1η Δεκεμβρίου. Τότε αναπτύχθηκαν εκατοντάδες πράκτορες της ICE, με μάσκες που καλύπτουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και στρατιωτική στολή παραλλαγής, και ξεκίνησαν μία επιχείρηση σκούπα άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη ιστορία.

Με πληροφορίες του BBC/Reuters/Guardian