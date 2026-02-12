Τα τροχαία συμβάντα στη Λεωφόρο Συγγρού έγιναν με λίγες ώρες διαφορά.

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Συγγρού νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 12/2.

Ένας πεζός, ο οποίος αποπειράθηκε να περάσει τη λεωφόρο απέναντι από το οδόστρωμα στο ύψος της Νέας Σμύρνης, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί σοβαρά. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Λίγο αργότερα, προκλήθηκε καραμπόλα τριών οχημάτων στη λεωφόρο κοντά στην οδό Καλλιρόης, όταν ένας οδηγός μηχανής έπεσε πάνω σε Ι.Χ, ευτυχώς χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd0vt73bv0h?integrationId=40599y14juihe6ly}