Τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός της μηχανής.

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στο Πικέρμι, στη λεωφόρο Μαραθώνος καθώς ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα κατέληξε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου είχε μεταφερθεί.

Το περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός της μηχανής συνέβη περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή της Μαραθώνος με την Πικερμίου.

Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση.

Να σημειωθεί ότι στο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών, επισημαίνει η ΕΡΤ.