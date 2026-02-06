Καταπέλτης ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Αξιολογώντας τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας, μετά από 40 συνεδριάσεις, ο εισαγγελέας της έδρας Δημήτρης Παυλίδης πρότεινε την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων, οι οποίοι παρέμειναν απόντες ακόμη και σήμερα, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. «Είναι αποκρυσταλλωμένο ότι είναι παράνομη η χρήση του λογισμικού στη χώρα. Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα και αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν…Τυχόν χρήση του από υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί ….σημείο αφύπνισης» τόνισε ο κ. Παυλίδης ο οποίος τόνισε πως είναι αδιαμφισβήτητο πως «το Predator λειτούργησε στην επικράτεια της Ελλάδας».

Ο Εισαγγελέας ζήτησε την μετατροπή κάποιων πράξεων από «καθ' εξακολούθηση» που εισάγονται σε «κατά συρροή» γεγονός που αν γίνει δεκτή από το δικαστήριο η εισήγηση του θα έχει ως συνέπεια αυξημένες ποινές.

Στην τετράωρη αγόρευσή του ο εισαγγελικός λειτουργός ανέλυσε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την παγίδευση των κινητών τηλεφώνων πολιτικών, δημοσιογράφων, στρατιωτικών ακόμη και υπουργών οι οποίοι αν και θύματα παρακολούθησης δεν παραστάθηκαν στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Αναφερόμενος διεξοδικά στο ιστορικό των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων σε συνδυασμό με το νομοθετικό πλαίσιο που κατά διαστήματα ίσχυε, όπως αποδείχτηκε από τη δίκη με τους τέσσερις κατηγορουμένους, υπευθύνους των εμπλεκομένων εταιρειών που αντιμετωπίζουν αδικήματα τα οποία αφορούν επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Οι πράξεις, σύμφωνα με την κατηγορία, τελέστηκαν την περίοδο 2020-2021 και για τους τέσσερις κατηγορούμενους εφαρμόζεται ο ευνοϊκότερος νόμος (του 2019) που υποβάθμισε το αδίκημα της παραβίασης απορρήτου των επικοινωνιών από κακούργημα σε πλημμέλημα.

«Αν οι αποδιδόμενες πράξεις είχαν χρόνο τέλεσης λίγο αργότερα, δεν θα είμασταν εδώ. Αυτή η υπόθεση δεν ήταν για Μονομελές δικαστήριο. Φαίνεται από τον αριθμό των εγγράφων και των μαρτύρων.. εν πάσει περιπτώσει…» τόνισε με νόημα ο Εισαγγελέας.

Κατά την αγόρευση του ο κ. Παυλίδης ξεδίπλωσε όλο το πλέγμα εταιριών και των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του Predator και αντέκρουσε όλες τις αιτιάσεις και τις διαψεύσεις που προέβαλαν οι κατηγορούμενοι. Όπως ανέφερε ο κ. Παυλίδης «δεν μπορούμε να κρύψουμε ποινικά αδικήματα πίσω από εταιρικά σχήματα» χαρακτηρίζοντας την επέμβαση στο σύστημα αρχειοθέτησης ενός smartphone ,που έκανε το Predator, «έγκλημα βλάβης της ιδιωτικότητας».

Τόνισε δε, πως «τα προγράμματα τύπου Pegasus και Predator θίγουν τον πυρήνα των πιο προσωπικών δεδομένων, οικονομικά ,τραπεζικά ή υγείας μην τα υποτιμούμε αυτά” αναφέροντας

«Όσο πιο ψηλά στην πολιτική ή οικονομική ιεραρχία είναι κάποιος τόσο πολυτιμότερες είναι οι πληροφορίες του smartphone».

Διευκρινίζοντας πως το επίμαχο κακόβουλο λογισμικό δεν απευθυνόταν σε ιδιώτες τόνισε ότι η εταιρία που το εμπορευόταν «είχε κέρδος παρέχοντας σε ένα κράτος μια σουίτα παραποιήσεων: Ή πληροφορία δεν έρχεται απλώς, αλλά γίνεται ανάλυση της. Αυτό εξασφαλίζει περισσότερα χρήματα αλλά και μεγαλύτερη εξάρτηση του πελάτη από το οικοσύστημα της».

Για την εταιρία που εμπορεύεται το κατασκοπικό λογισμικό,με μετόχους το ζευγάρι των κατηγορουμένων, ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε ότι στο καταστατικό της δηλώνει ευρύ φάσμα δραστηριότητας που μπορεί να αφορά δραστηριότητες τύπου Predator: “Φαίνεται μία κανονική εταιρία με κάποιες ιδιαιτερότητες, διαθέτει Μητρώο στο ΓΕΜΗ, εργαζόμενους, έδρα. Συμμετέχει σε εκθέσεις..Εν πρώτοις δεν φαίνεται για μυστική οντότητα, εν μέρει λόγω ανάγκης και εν μέρει λόγω στρατηγικής. Από την άλλη, έχει κάποια στεγανά: υπάλληλοι παρουσιάζουν προϊόντα σε ειδικούς χώρους παρουσία μελών ενόπλων δυνάμεων. Οι υπάλληλοι δεν ξέρουν αν κλείστηκαν συμφωνίες για τις παρουσιάσεις που έκαναν ή πως συνδέονται τα προϊόντα. Υπάρχουν σύμφωνα εμπιστευτικότητας” ανέφερε.

Ο κ. Παυλίδης απάντησε σε όλες τις αιτιάσεις της υπεράσπισης των κατηγορούμενων, μεταξύ δε αυτών και της αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της έρευνας του Citizen Lamp

«Είναι ο,τι πιο εξειδικευμένο σε ακαδημαϊκό επίπεδο σε παγκόσμιο επίπεδο» είπε.

Όσον αφορά στον ισχυρισμό των κατηγορουμένων ότι η αποστολή μηνυμάτων αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη και όχι απόπειρα, ο κ. Παυλίδης διατύπωσε αντίθετη θέση: «από τον τρόπο λειτουργίας και την απαιτούμενη υποδομή, ο δράστης αυτό που πρέπει αν κάνει είναι να κατασκευάσει το (μολυσμένο) μήνυμα και να το στείλει στον στόχο περισσότερες από μία φορές. Απαιτείται ελάχιστη ενέργεια του θύματος, δηλαδή να πατήσει το ling. Όμως ο δράστης έχει δημιουργήσει όλες τις πιθανότητες του εγκληματικού σχεδίου, το θύμα πρέπει να κάνει μια ανεπαίσθητη σύμπραξη. Η αποστολή του μολυσμένου συνδέσμου αποτελεί οπωσδήποτε απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων και όχι προπαρασκευαστική πράξη» τόνισε.

Για μετόχους δύο εκ των κατηγορουμένων, ανέφερε ότι είχε ευρύ φάσμα δραστηριότητας που μπορεί να περιλαμβάνει και δραστηριότητες τύπου predator. «Φαίνεται κανονική εταιρία με κάποιες ιδιαιτερότητες, διαθέτει Μητρώο στο ΓΕΜΗ, εργαζόμενους, έδρα, συμμετέχει σε εκθέσεις… εν πρώτοις δεν φαίνεται για μυστική οντότητα, εν μέρει λόγω ανάγκης και εν μέρει λόγω στρατηγικής. Απο την άλλη έχει κάποια στεγανά, υπάλληλοι παρουσιάζουν προϊόντα που δεν ξέρουν αν κλείστηκαν οι συμφωνίες ή πως συνδέονται τα προϊόντα . Υπάρχουν σύμφωνα εμπιστευτικότητας”. ανέφερε

Η δίκη συνεχίζεται με αγορεύσεις των δικηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας και εν συνεχεία των συνηγόρων υπεράσπισης.