Η «αυλαία» στην αποδεικτική διαδικασία έπεσε χωρίς να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι επέλεξαν να μην εμφανιστούν στο δικαστήριο.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, τέσσερις μήνες μετά την έναρξή της, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας. Την ερχόμενη Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου θα αγορεύσει ο εισαγγελέας της έδρας, προτείνοντας στο δικαστήριο την ενοχή ή μη των τεσσάρων κατηγορουμένων Γιάννη Λαβράνου, Φέλιξ Μπίτζιου, Σάρας Χάμου και Ταλ Ντίλιαν που έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για πλημμεληματικές αξιόποινες πράξεις που αφορούν την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Δεν απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι

Η «αυλαία» στην αποδεικτική διαδικασία έπεσε χωρίς να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι επέλεξαν να μην εμφανιστούν στο δικαστήριο προκειμένου να μην απαντήσουν σε καμία ερώτηση. Την πρόθεσή τους να μην απολογηθούν έκαναν γνωστή οι συνήγοροι υπεράσπισης, αναφέροντας πως οι εντολές τους, κάνοντας χρήση του δικονομικού τους δικαιώματος, δεν θα προσέλθουν.

Αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του μάρτυρα υπεράσπισης

Ο τελευταίος μάρτυρας που εξετάστηκε, προτάθηκε από την υπεράσπιση και ήταν ο μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών Αντώνης Καραθανάσης . Ο μοναδικός μάρτυρας υπεράσπισης , ο οποίος είχε το ρόλο τεχνικού συμβούλου για θέματα τεχνικής φύσεως, προσπάθησε να αντικρούσει τις εκθέσεις τόσο citizen lab, όσο και της meta αλλά και της Διεθνούς Αμνηστίας υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως «δεν νοείται ανάλυση χωρίς δημιουργία πιστού εγκληματολογικού αντιγράφου». Η κατάθεσή του ωστόσο αμφισβητήθηκε έντονα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας ως προς την αξιοπιστία της.