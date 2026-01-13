«Από το 2021 το σύστημα πέρασε στα χέρια της ΕΥΠ» είπε μεταξύ άλλων η Ελίζα Τριανταφύλλου.

Την ΕΥΠ έθεσε στο «κάδρο» των τηλεφωνικών υποκλοπών η δημοσιογράφος, Ελίζα Τριανταφύλλου, η οποία καταθέτοντας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, παρουσίασε τα συμπεράσματα της έρευνας που διενήργησε για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις στη χώρα μας αρχικά ήταν μία «άτυπη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, αλλά από το 2021 «το σύστημα πέρασε στα χέρια της ΕΥΠ». Η Ελίζα Τριανταφύλλου που είχε διερευνήσει με το συνάδελφό της, Τάσο Τέλλογλου την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator, εξήγησε στο δικαστήριο πως αυτό «δεν είναι εικασία αλλά πληροφορίες που συγκέντρωσαν από διάφορες πηγές« Το ΚΕΤΥΑΚ ήταν το κεντρικό σημείο εγκατάστασης, αυτό έχουμε καταλάβει.. Κατά τη διάρκεια της έρευνας μιλήσαμε με πολλές «πηγές».. Ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς εργαζόμενους. Συνεργαστήκαμε και με συναδέλφους στο εξωτερικό, Ισραήλ, Βόρεια Μακεδονία».

Στόχοι των παρακολουθήσεων έγιναν πολλά άτομα, ανάμεσά τους και υπουργοί, όπως κατέθεσε. «Κάποια άτομα μας παραδέχθηκαν πως είχαν πατήσει το λινκ μεταξύ αυτών και υπουργοί, αλλά με δεσμεύει το απόρρητο και δεν μπορώ να πω», ανέφερε η μάρτυρας

Η Ελίζα Τριανταφύλλου ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου για το ποσό που δόθηκε για την προμήθεια του παράνομου λογισμικού. «Δόθηκαν 7 εκ ευρώ ενώ για κάθε 10 στόχους επιπλέον 150 χιλ ευρώ. Αυτό το ποσό κρύφτηκε μέσα σε απόρρητες συμβάσεις", είπε.

Η μάρτυρας αποκάλυψε στο δικαστήριο πως στο πλαίσιο της έρευνας, εντόπισε το πρόσωπο από το κατάστημα της COSMOTE, που είχε επικαλεστεί στην κατάθεσή του ο γνωστός ως κρεοπώλης Αιμ. Κοσμίδης. «Επισκεφθήκαμε το κατάστημα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στον Άλιμο που είπε ο μάρτυρας. Διασταυρώσαμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο που είπε ο μάρτυρας, είχε κάποια συνεργασία με την ΕΥΠ και έπαιρνε 500 ευρώ μηνιαίως» τόνισε η κυρία Τριανταφύλλου.

Από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της μάρτυρος, τέθηκε θέμα κλήτευσης του υπαλλήλου της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που έχει κατονομάσει ο Αιμ. Κοσμίδης, αλλά ο πρόεδρος απάντησε πως "δεν διερευνά το παρόν δικαστήριο την ΕΥΠ". Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, Ζ. Κεσσές, ζήτησε να κληθούν και πάλι δύο μάρτυρες κατηγορίας, που δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα στο δικαστήριο.