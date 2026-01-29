Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ότι οι επίμαχες πρακτικές του ΔΕΔΔΗΕ παραβιάζουν τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και βασικές αρχές της χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και αναλογικότητας.

Καταγγελίες για αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές από τον ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με υποθέσεις ρευματοκλοπής φτάνουν σταδιακά στην ΕΚΠΟΙΖΩ από ολοένα και περισσότερους καταναλωτές. Σύμφωνα με τις αναφορές που λαμβάνει η Ένωση, πολλές διαδικασίες ελέγχου και επιβολής προστίμων φαίνεται να διενεργούνται χωρίς διαφάνεια, χωρίς επαρκή ενημέρωση και χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αντιλογισμού από τους ίδιους τους πολίτες.

Οι καταναλωτές περιγράφουν περιπτώσεις όπου έλαβαν, αιφνιδιαστικά και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, επίδοση καταγγελίας μέσω δικαστικού επιμελητή με κατηγορίες για ρευματοκλοπή και απαιτήσεις καταβολής ποσών που κυμαίνονται από 1.000 έως 12.000 ευρώ. Παράλληλα, απειλούνται με διακοπή ρεύματος, ποινικές διώξεις ή και επιβολή ασφαλιστικών μέτρων σε άλλες ενεργές παροχές, ακόμη και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, πριν γίνει οποιαδήποτε πλήρης και τεκμηριωμένη διερεύνηση.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα οι αθέμιτες πρακτικές περιλαμβάνουν:

Oι έλεγχοι συχνά γίνονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρουσία και συναίνεση του καταναλωτή, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες, τόσο για το πότε και πώς καταγράφηκαν οι πιθανές «παραβιάσεις», όσο και για την κατάσταση του μετρητή.

H καταγραφή ενός τεχνικού ευρήματος θεωρείται αυτόματα απόδειξη ρευματοκλοπής. Επιπλέον, τα ευρήματα όπως πλαστές σφραγίδες, κομμένες σφραγίδες κιβωτίου, παρέμβαση στους ακροδέκτες του μετρητή, περιγράφονται με τεχνικούς όρους, χωρίς να συνοδεύονται από τεχνική έκθεση ή φωτογραφίες που φέρουν σαφή χρονοσήμανση. Επίσης, η διαδικασία καταγραφής γίνεται από εργολαβικά συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ.

Τα καταλογιζόμενα ποσά, τα οποία βαρύνονται και με το διαχειριστικό κόστος της ρευματοκλοπής, είναι ιδιαίτερα υψηλά σε επίπεδα δυσανάλογα της πραγματικής κατανάλωσης του νοικοκυριού. Οι εκτιμήσεις που γίνονται, βασίζονται σε υπερβολικούς συντελεστές που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατανάλωση (π.χ κλειστά ακίνητα, σπίτια που χρησιμοποιούνται για σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στον χρόνο).

Συχνά οι μετρητές είναι εκτεθειμένοι σε καιρικές συνθήκες, σε κοινόχρηστο χώρο και σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης, είναι παλαιάς κατασκευής (δεκαετίας 1960) με φθορές, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη, θεωρώντας “δεδομένη” την παρέμβαση σε αυτούς.

Σε περίπτωση παρουσίας του καταναλωτή κατά τον έλεγχο δεν τον ενημερώνουν ως έπρεπε, με αποτέλεσμα να αποξηλώνουν τον μετρητή χωρίς πλήρη εξήγηση των συνεπειών και ειδικότερα χωρίς καμία αναφορά σε τεχνικό πρόβλημα ή προηγούμενη ασυμφωνία στις ενδείξεις του μετρητή π.χ. αισθητή κάμψη της κατανάλωσης.

Η επίδοση της επιστολής/καταγγελίας με τίτλο: Διαπίστωση ρευματοκλοπής γίνεται αιφνιδίως και υπό μορφή τελεσίγραφου, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο (2) και τριών (3) ετών, από τον έλεγχο και τα ευρήματα. Η χρονική δε περίοδος καταλογισμού εκτείνεται επίσης για μακρόχρονο διάστημα έως και πέντε (5) χρόνια, κατά την διάρκεια του οποίου αρμόδια τεχνικά κλιμάκια της ΔΕΔΔΗΕ επισκέπτονταν και καταμετρούσαν την κατανάλωση, χωρίς καμία διαπίστωση από μέρους τους για κομμένη σφραγίδα ή παρέμβαση στον μετρητή αν και ήταν υπόχρεα.

Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου δεν αποστέλλονται στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητο τεχνικό πραγματογνώμονα.

Δεν απαντούν στις ενστάσεις των καταναλωτών, ενώ τους ενημερώνουν για προθεσμία υποβολής τεκμηριωμένων αντιρρήσεων εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της επιστολής/καταγγελίας. Η δε ένσταση δεν αναστέλλει την υποχρέωση τακτοποίησης της οφειλής, τη διακοπή ρεύματος και την υποβολή μήνυσης για άσκηση ποινικής δίωξης, αν δεν γίνει ρύθμιση ή εξόφληση.

Δεν δίνεται δυνατότητα αξιόπιστου αντιλογισμού πριν την επιβολή του προστίμου, ούτε δυνατότητα τεκμηριωμένου ελέγχου και αμφισβήτησης καθώς δεν υπάρχει τεχνική πρόσβαση του μετρητή σε τεχνικό σύμβουλο του καταναλωτή.

Αδυναμία επικοινωνίας. Δεν απαντούν στα τηλέφωνα που δηλώνονται στην επιστολή/καταγγελία.

Μη δυνατότητα φυσικής επικοινωνίας με αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ. Απαγόρευση εισόδου στο κτίριο από τους υπαλλήλους φύλαξης (security) και μη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού.

Επικοινωνία με δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την ΔΕΔΔΗΕ με το πρόσχημα εύρεσης εξωδικαστικής και συμβιβαστικής λύσης, πριν κατατεθεί η μήνυση εναντίων του καταναλωτή. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με αδιαφανή κριτήρια, αφού δεν έχει ακόμα διερευνηθεί ότι συντρέχουν όλες οι περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν το αδίκημα της ρευματοκλοπής. Παρόλα αυτά απειλούν τους καταναλωτές με ποινή φυλάκισης 3 μηνών με αναστολή, με διακοπή ρεύματος σε άλλες παροχές με το όνομά τους, με κατάσχεση των τραπεζικών λογ/σμών τους και με προσημείωση του ακινήτου. Σε περίπτωση που την υπόθεση του καταναλωτή την έχει αναλάβει δικηγόρος, δεν επικοινωνούν μαζί του.

Ο εργολάβος εισπράττει 50 ευρώ από τη ΔΕΔΔΗΕ ανεξάρτητα του αν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω μετρητής ήταν παραβιασμένος με σκοπό τη ρευματοκλοπή.

Οι καταναλωτές επιβαρύνονται με δικαστικά έξοδα προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να απαλλαγούν από τις αβάσιμες καταγγελίες της ΔΕΔΔΗΕ για δήθεν ρευματοκλοπή.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ότι οι πρακτικές αυτές παραβιάζουν τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και βασικές αρχές της χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και αναλογικότητας. Επιπλέον, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους οικονομικών και ποινικών συνεπειών για τους καταναλωτές, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια εταιρεία με θέση φυσικού μονοπωλίου.

Τι ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ

Η Ένωση καλεί τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να αναλάβουν άμεσα δράση, συμπεριλαμβανομένων:

Άμεσης έρευνας των καταγγελιών και αξιολόγησης της νομιμότητας των ελέγχων ρευματοκλοπής από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Αναστολής της είσπραξης των καταλογισμένων ποσών μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων και να διασφαλιστεί ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ελέγχου των πρακτικών της εταιρείας και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης κανόνων.

Ενημέρωσης των καταναλωτών με σαφή, έγκαιρο και τεκμηριωμένο τρόπο πριν από οποιαδήποτε ενέργεια με σοβαρές οικονομικές ή ποινικές συνέπειες.

Υποχρεωτικής παρουσίας του καταναλωτή ή εκπροσώπου του στον επιτόπιο έλεγχο.

Αντικατάστασης παλαιών μετρητών με νέους ψηφιακούς και ενίσχυσης της τεχνικής αξιοπιστίας των μετρήσεων.

Αναθεώρησης και ενίσχυσης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές που κατηγορούνται για ρευματοκλοπή να υποβάλουν γραπτές διαμαρτυρίες στη ΡΑΑΕΥ (https://my.rae.gr/) και στην ίδια την Ένωση, χρησιμοποιώντας τα σχετικά υποδείγματα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της: www.ekpizo.gr