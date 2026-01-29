Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι δεν υφίσταται ρευματοκλοπή είναι σχεδόν αδύνατο να αποδείξει κανείς ότι «δεν είναι ελέφαντας», καθώς ο ελέγχων (ΔΕΔΔΗΕ), είναι ταυτόχρονα και εκείνος που κρίνει το κατά πόσο είναι βάσιμη η ένσταση που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης.

Διαστάσεις επιδημίας έχει λάβει το φαινόμενο όψιμων διαπιστώσεων ρευματοκλοπών, που επιφέρουν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ επί δικαίων και αδίκων. Ιδιοκτήτες καταγγέλουν ότι καλούνται ξαφνικά από τον ΔΕΔΔΗΕ να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που επιφέρουν οι διαπιστώσεις συνεργείων για φαινόμενα ρευματοκλοπής. Μάλιστα οι πολίτες καταγγέλουν ότι ο λόγος που εμφανίζονται ξαφνικά τόσες ψεύτικες ρευματοκλοπές είναι το μόνους που παίρνουν εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι δεν υφίσταται ρευματοκλοπή είναι σχεδόν αδύνατο να αποδείξει κανείς ότι «δεν είναι ελέφαντας», καθώς ο ελέγχων (ΔΕΔΔΗΕ), είναι ταυτόχρονα και εκείνος που κρίνει το κατά πόσο είναι βάσιμη η ένσταση που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης.

Στην κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά του ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι προχωρά το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, καταγγέλλοντας «μαζικές και αδικαιολόγητες χρεώσεις για υποτιθέμενες ρευματοκλοπές».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, με περισσότερες από 30.000 περιπτώσεις να έχουν δηλωθεί μόνο μέσα στο 2025, οι περισσότερες χωρίς αυτόφωρη διαπίστωση, το ΙΝΚΑ κάνει λόγο για πρακτικές που μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνικό αγαθό σε μηχανισμό επιβολής προστίμων και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συλλογικές νομικές ενέργειες.

Όπως σημειώνεται από το ΙΝΚΑ «ενώ μέχρι τώρα στέλναμε στη ΡΑΕ όσες καταγγελίες λαμβάναμε, για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε ομαδικές αγωγές, μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί μας, αλλά κυριότερα με την αποστολή e-mail στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με όλο το ιστορικό της δήθεν ρευματοκλοπής καθώς και πλήρη στοιχεία όπως διεύθυνση του ακινήτου Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό παροχής και εάν είναι δυνατόν και την ηλικία καθώς και χρονολογία κατασκευής του ακινήτου και θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία, και το κόστος της εγγραφής μαζί με τα έξοδα του δικηγορικού γραφείου».

Φρένο σε ρευματοκλοπές «μαϊμού»: Πρόστιμο 120.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ

Σημαντικό πλήγμα στις πρακτικές του ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος καταναλωτών που κατηγορούνται για ρευματοκλοπή χωρίς επαρκή τεκμηρίωση συνιστούν τόσο πρόσφατη δικαστική απόφαση όσο και νέα βαριά διοικητική κύρωση από τη ΡΑΑΕΥ.

Την ώρα που οι καταγγελίες πολιτών λαμβάνουν μορφή «χιονοστιβάδας» για ανύπαρκτες ρευματοκλοπές, μαζικές διακοπές ρεύματος και αφαίρεση μετρητών –ακόμη και από ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία–, η υπ’ αριθμ. 69/2025 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης βάζει σαφή όρια στις αξιώσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Το Δικαστήριο απέρριψε αγωγή του ΔΕΔΔΗΕ με την οποία ζητούσε αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από καταναλώτρια στην Κομοτηνή, την οποία κατηγορούσε για ρευματοκλοπή. Με το σκεπτικό του, το Πρωτοδικείο υπογράμμισε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και φέρει εξ ολοκλήρου το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που επικαλείται στις αγωγές του.

Στην υπόθεση αυτή, ο ΔΕΔΔΗΕ ισχυρίστηκε ότι κατά τεχνικό έλεγχο τον Φεβρουάριο του 2024 διαπιστώθηκε αυθαίρετη επανασύνδεση παροχής, η οποία στο μηχανογραφικό σύστημα εμφανιζόταν από τον Ιούλιο του 2023 ως απενεργοποιημένη και χωρίς συμβεβλημένο χρήστη. Ωστόσο, στο δικαστήριο δεν προσκομίστηκε κανένα ουσιαστικό αποδεικτικό στοιχείο: ούτε τεχνική έκθεση του συνεργείου, ούτε στοιχεία αυτοψίας, ούτε περιγραφή της κατάστασης του μετρητή και του κιβωτίου του, ούτε συγκεκριμένα ευρήματα που να στοιχειοθετούν μέθοδο ρευματοκλοπής. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μόνο από επιστολές του ΔΕΔΔΗΕ και από ανάλυση εκτίμησης ενέργειας δεν μπορεί να αποδειχθεί το πραγματικό γεγονός της παράνομης επέμβασης, με αποτέλεσμα την απόρριψη της αγωγής.

Παράλληλα, σε διοικητικό επίπεδο, η ΡΑΑΕΥ επέβαλε ακόμη ένα πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από εξέταση καταγγελίας καταναλωτή για άδικο καταλογισμό ρευματοκλοπής. Με απόφαση που φέρει ημερομηνία 30/10, η Αρχή διαπίστωσε σοβαρές παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου, και συγκεκριμένα:

παραβίαση των υποχρεώσεων εφαρμογής του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΕΔΔΗΕ) ως προς τις προϋποθέσεις και τα στάδια διαπίστωσης ρευματοκλοπής, την επαρκή τεκμηρίωση και την έγκαιρη και συνεπή ενημέρωση του καταλογιζόμενου χρήστη,

μη τήρηση της υποχρέωσης προηγούμενης ειδοποίησης του χρήστη πριν από οποιαδήποτε εργασία στον μετρητή, κατά παράβαση του άρθρου 87 ΚΔΕΔΔΗΕ,

παραβίαση της υποχρέωσης πλήρους, κατάλληλης και αληθούς ενημέρωσης της Αρχής κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι δύο αυτές εξελίξεις, δικαστική και ρυθμιστική, συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: οι κατηγορίες για ρευματοκλοπή δεν μπορούν να στηρίζονται σε εικασίες, ελλιπή στοιχεία ή τυπικές αναφορές, αλλά απαιτούν πλήρη, διαφανή και τεχνικά τεκμηριωμένη απόδειξη. Διαφορετικά, τόσο οι αγωγές όσο και οι καταλογισμοί προστίμων και χρεώσεων σε βάρος των καταναλωτών δεν αντέχουν στον έλεγχο της Δικαιοσύνης και των αρμόδιων Αρχών.

Οι καταγγελίες είναι αμέτρητες για τον ΔΕΔΔΗΕ

Ομάδα που δημιουργήθηκε στο facebook για τον ΔΕΔΔΗΕ και τις ρευματοκλοπές συγκέντρωσε πάνω από 8.000 μέλη μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια: «Μόλις με ενημέρωσαν τηλεφωνικά από τον ΔΕΔΔΗΕ ότι η υπόθεση της ρεύματοκλοπής επανεξετάστηκε και δεν ισχύει. Τα χρήματα που έχουμε πληρώσει άδικα θα επιστραφούν μέσω της διαδικασίας που μας υπέδειξαν.

Ένας γνωστός μου είχε κατηγορηθεί για ρεύματοκλοπή που δεν έκανε. Η επιστολή από τον ΔΕΔΔΗΕ ήταν εκβιαστική: ή πλήρωνε ή του έκοβαν το ρεύμα. Αναγκάστηκε να ξεκινήσει τις δόσεις αμέσως, χωρίς να προλάβει να κινηθεί νομικά.

Τέτοια περιστατικά έχουν γίνει πολλά και σε πολλούς, όπως ήδη γνωρίζουμε!!

Φαίνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ φοβήθηκε πιθανές αγωγές για αποζημιώσεις από όσους κατηγορήθηκαν άδικα.

Το αναφέρω για να γνωρίζει η ομάδα και όποιος έχει παρόμοια εμπειρία, ας τη μοιραστεί».

«Καλησπέρα σας. Αύγουστος 2025 μου ήρθε και μένα 1800 πρόστιμο για ρευματοκλοπη. Πλήρωσα δικηγόρο 400 ευρώ για να συντάξει ένταση. Παρ όλα αυτά με παρότρυνε να πληρώσω τις δοσεις με την προοπτική να τα πάρουμε πίσω μέρα την δικαίωση ένστασης..Πλήρωσα την πρώτη αλλά μετά απ' όσα διάβασα εδώ δεν συνέχισα τις επόμενες. Η ένσταση δεν έλαβε κάποια απάντηση μόνο από ΡΑΕΥ που ζητάει εξηγήσεις από την ΔΕΔΔΗΕ. Με τα πολλά και τα λίγα λαμβάνω χτες Αγωγή από ΔΕΔΔΗΕ που επιβάλει να πληρωθεί και όχι μόνο εδώ γελάμε ζητάει και για ηθική βλάβη 150 ευρώ. Τέτοιο θράσος. Έτυχε σε κάποιον ίδια περίπτωση αγωγής και τι κάνατε στη συνέχεια?»

«Καλησπέρα σας. Μας κάλεσαν από την ασφάλεια της πόλης μας για καταγγελία από τη ΔΕΔΗΕ εις βάρος μας για σπίτι που νοικιάσαμε πριν 6 χρόνια στη φοιτήτρια κόρη μας στη Θεσσαλονίκη .Πήγαμε και δώσαμε την κατάθεση μας αλλά είδαμε ότι οι υπόλοιποι ένοικοι του διαμερίσματος είχανε πάει εγγραφές καταθέσεις από δικηγόρους.Μηπως πρέπει να πάμε κι εμείς έστω και τώρα σε δικηγόρο; Να στείλει και ο δικηγόρος στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης την κατάθεση μας; Αισθάνομαι ότι δεν αρκεί μόνο η κατάθεση μας σε έναν αστυνομικό που δεν τον ένοιαζε ιδιαίτερα. Πήγαμε τελείως ανυποψίαστοι όμως!! Παρακαλώ τη βοήθεια σας!!»

«Σε καταστημα στην Αθηνα που ξενοικιασαμε 31/10/25 και εγινε διακοπη απο Δεδδηε στις 02/11/25 αλλαξαν μετρητη σε ψηφιακό στις 17/12/25 και σημερα μας ηρθε χαρτι για εμας που λεει οτι οταν αλλαχθηκε το ρολοι ελειπαν οι σφραγιδες και θα γινει ελεγχος στο ρολοι τον Φεβρουαριο για ρευματοκλοπη. Τα ρολογια ειναι σε υπογειο κτιριου προσβασιμα οσο το κτιριο λειτουργει. Πως θα αποδειξω οτι δεν ειμαι ελεφαντας?Λογικά δεν θα πρεπει να υπαρχει φωτογραφια απο τον τεχνικο που εκανε την διακοπη ωστε να φαινονται οι σφραγιδες και η μετρηση???Η μετρηση οταν αλλαχθηκε ηταν η ιδια και το ρολοι δεν ηταν στο ονομα μας απο την διακοπη και μετα??? Πως να ξερω τι γινεται σε ενα καταστημα που λειπουμε 3 μηνες???και τυχαια βρηκαν οι γειτονες το χαρτι και μας ειδοποιησαν. Επισης γραφουν π ως δεν διακοπηκε η ηλεκτροδοτηση.....ενω ηδη ηταν κομμενο???Συμβουλεψτε μας πως να κινηθουμε. Ευχαριστω»

«Καλησπέρα. Ισχύει ότι ελέγχονται μόνο οι υποθέσεις του 2025 και ότι όσοι δώσαμε χρήματα πιο πριν δε μπορούμε να κάνουμε κάτι? Εγώ τελείωσα το υπέρογκο πόσο 4500 το 12/2024.»

Παγώνει τις διακοπές ηλεκτροδότησης ο ΔΕΔΔΗΕ λόγω οφειλών για ρευματοκλοπή

Υποθέσεις ρευματοκλοπών που διαπιστώθηκαν το 2025 ελέγχει ο ΔΕΔΔΗΕ καθώς προχωρά και σε αναστολή της διακοπής της ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές, όπως αναφέρουν πηγές του Διαχειριστή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λόγω του μεγάλου πλήθους των διαπιστωμένων περιπτώσεων ρευματοκλοπών και προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες, έχει ήδη εφαρμοστεί αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία το 2025 έγιναν περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις το 2025 (+48% σε σχέση με το 2024). Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ σύστησε ειδική ομάδα στελεχών και εξειδικευμένο τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, με στόχο την επιτάχυνση των ελέγχων και την προστασία των συνεπών καταναλωτών.

Ωστόσο υπήρξαν περιπτώσεις που καταλογίστηκαν ποινές για ρευματοκλοπή χωρίς να συντρέχει παράβαση. Για το λόγο αυτό ο Διαχειριστής προχώρησε επιπλέον σε ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση των υποθέσεων ρευματοκλοπής και των ενστάσεων που υποβάλλουν οι καταναλωτές, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των αιτημάτων, απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και παροχή τεκμηριωμένων, ενιαίων απαντήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Το κόστος των ρευματοκλοπών ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ το χρόνο, ποσό που επιμερίζεται στους συνεπείς καταναλωτές και αυξάνει κατά μέσο όρο κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, κατά περίπου 60 ευρώ τον χρόνο.

Ο Διαχειριστής εκτιμά ότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων κατά τη διετία 2024 – 2025 οι απώλειες μειώθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη μείωση των απωλειών και από τα έσοδα που προκύπτουν από τα πρόστιμα.

Η διαδικασία και οι αλλαγές

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εντοπίζονται μέσα από τη τηλεμέτρηση, ανάλυση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τη μηνιαία καταμέτρηση αλλά και κατά τις επισκέψεις για τη διαδικασία συντήρησης. Η ομάδα ελέγχου εξετάζει υποθέσεις καταλογισμών ρευματοκλοπών και, όπου απαιτείται, προχωρά σε συμπληρωτικό έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις τεχνικές παραμέτρους και αποσαφηνίζοντας ασυνήθιστες ενδείξεις, ενώ οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα για κάθε εξέλιξη.

Λόγω του μεγάλου όγκου των διαπιστωμένων περιπτώσεων και προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες, έχει ήδη εφαρμοστεί αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών, γίνεται αναλυτικός επανέλεγχος όλων των εισερχόμενων ενστάσεων. Βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη σταδιακός επανέλεγχος όλων των βεβαιωμένων υποθέσεων εντός 2025 (15,000 που αφορούν οικιακές παροχές 0, 1, 2 και 3), ενώ εφαρμόζεται πανελλαδική αναστολή αποκοπής ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές (0, 1, 2 και 3). Καθορίστηκε επίσης ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση υποθέσεων ρευματοκλοπής και ενστάσεων, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των αιτημάτων, απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και παροχή τεκμηριωμένων, ενιαίων απαντήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, προσφέροντας άμεση, στοχευμένη και εξειδικευμένη ενημέρωση για οποιαδήποτε απορία ή διαδικασία ελέγχου (τηλ: 800 400 4000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ για την καλύτερη δυνατή θεσμική διαχείριση του ζητήματος.

Σημειώνεται ότι οι ρευματοκλοπές δεν αφορούν μόνο σε παρεμβάσεις στον μετρητή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο, παρακάμψεις του μετρητή ή αυθαίρετες επανασυνδέσεις παροχών που έχουν διακοπεί.

Με στοχευμένες ενέργειες και αναβαθμισμένους μηχανισμούς υποστήριξης, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως αξιόπιστος και υπεύθυνος Διαχειριστής, αντιμετωπίζει ένα σημαντικό φαινόμενο με κοινωνικό κόστος, προστατεύει τους συνεπείς καταναλωτές και διασφαλίζει δίκαιους και ίσους όρους για όλους στην αγορά ενέργειας.