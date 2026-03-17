Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026.

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου διοργανώνει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 (Αμφιθέατρο Σ.Καράγιωργα Ι, Ισόγειο νέου κτιρίου) στις 19:00 επιστημονική ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Προσφυγικό (2015-2025)» με αφορμή την κυκλοφορία του συλλογικού τόμου που συνεπιμελήθηκαν ο Νίκος Κουραχάνης και ο Δημοσθένης Παπαδάτος – Αναγνωστόπουλος «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός» (Αθήνα: Τόπος, 2026).

Πρόγραμμα Ημερίδας:

Χαιρετισμός: Σταύρος Μαυρουδέας, Kαθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής

Συντονισμός: Δημήτρης Αγγελίδης, Δημοσιογράφος, Εφημερίδα των Συντακτών

Ομιλητές/Ομιλήτριες

Ειρήνη Βλάχου, Δικηγόρος

Απόστολος Καψάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γιάννα Κούρτοβικ, Δικηγόρος

Δημήτρης Χριστόπουλος, Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Η μεταμφίεση της προσφυγικής κίνησης σε ζήτημα «ασφάλειας», η υποβάθμιση της διεθνούς προστασίας σε έκτακτη και ιδιωτικοποιημένη ανθρωπιστική ανακούφιση και η ανάθεση της υποδοχής αιτούντων άσυλο σε «τρίτες» χώρες συγκροτούν, την τελευταία δεκαετία, μια συνεκτική στρατηγική αποτροπής. Κομβική στιγμή αυτής της πορείας υπήρξε η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Μέσα από μια πολιτική συμφωνία χωρίς νομική ισχύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκλώβισε χιλιάδες ανθρώπους σε καθεστώς παρατεταμένης αναμονής, σε δομές «έκτακτης ανάγκης» αποκομμένες από τον αστικό ιστό και το ευρωπαϊκό «κέντρο». Η Κοινή Δήλωση επιτάχυνε και εδραίωσε έναν «ασφαλειοποιημένο ανθρωπισμό»: μια εκδοχή κοινωνικής πολιτικής που υψώνει τείχη στα σύνορα και, ταυτόχρονα, παρέχει κατακερματισμένη και υπολειμματική ανθρωπιστική βοήθεια για την παυσίπονη διαχείριση των συνεπειών. Δέκα χρόνια μετά, ο συλλογικός αυτός τόμος αποτιμά τις επιπτώσεις αυτής της «αντι-κοινωνικής» πολιτικής στην Ελλάδα. Αναδεικνύει τα θεσμικά αδιέξοδα, τις κοινωνικές ανισότητες που παγιώθηκαν, αλλά και τις αντιστάσεις και τις δυνατότητες διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού παραδείγματος με επίκεντρο την αλληλεγγύη και τα δικαιώματα.

Συντελεστές του Τόμου (αλφαβητικά):

Nidzara Ahmetasevic, Mark Akkerman, Mihai Alexandrescu, Martin Geiger, Carlotta Giordani, Giovanna Marconi, Georg Menz, Antoine Pécoud, Manja Petrovska, Αναστασία Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Βασίλης Αράπογλου, Λίνα Βεντούρα, Κώστας Γούσης, Αγγελική Δημητριάδη, Απόστολος Καψάλης, Νέλλη Καμπούρη, Δημήτρης Κόρος, Νίκος Κουραχάνης, Όλγα Λαφαζάνη, Χάρης Μαλαμίδης, Ρεγγίνα Μαντανίκα, Ευθυμία Μακρίδου, Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος, Δημήτρης Παρσάνογλου, Ευθύμης Παπαταξιάρχης, Στάθης Παπασταθόπουλος, Εύα Παπατζανή, Μιχάλης Πουλημάς, Κατερίνα Ροζάκου, Αιμιλία Σαλβάνου, Γεωργία Σπυροπούλου, Σταύρος Σπυρέλλης, Δώρα-Δήμητρα Τελώνη, Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Πάνος Χατζηπροκοπίου, Αναστασία Χαλκιά, Δημήτρης Χριστόπουλος, Νίκος Ξυπολιτάς, Μιχάλης Ψημίτης.