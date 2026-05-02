Η απόσυρση των στρατιωτών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι έως 12 μήνες.

Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές - πρόεδροι κοινοβουλευτικών επιτροπών Ένοπλων Δυνάμεων - εξέφρασαν σήμερα την ανησυχία τους για το σχέδιο της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ να αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς σε κοινή τους δήλωση το Σάββατο τόνισαν ότι «είμαστε πολύ ανήσυχοι για την απόφαση να αποσυρθεί μια αμερικανική ταξιαρχία από τη Γερμανία».

Πρόκειται για δύο μέλη του Κογκρέσου με βαρύνοντα ρόλο καθώς προεδρεύουν των επιτροπών ενόπλων δυνάμεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, αντίστοιχα.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Στην ανακοίνωσή τους, οι δύο Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες τόνισαν ότι η Γερμανία ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου Τραμπ αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες. Τόνισαν επίσης τη συνεργασία του Βερολίνου στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δικαιωμάτων υπερπτήσεων.

Ενώ σύμμαχοι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες, αυτό δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε αξιόπιστο αποτρεπτικό μέσο, ​υποστήριξαν οι Ρότζερς και Γουίκερ. Μέχρι να το κάνουν αυτό, τονίζουν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στο πεδίο.

Μια πρόωρη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να «υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον (Ρώσο πρόεδρο) Βλαντίρι Πούτιν», δήλωσαν.

«Αντί για απόσυρση εντελώς των δυνάμεων από την ήπειρο, είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να διατηρήσει ισχυρό αποτρεπτικό μέσο στην Ευρώπη μετακινώντας αυτές τις 5.000 αμερικανικές δυνάμεις προς τα ανατολικά», πρότειναν.