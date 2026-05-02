Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου με λάστιχα στην περιοχή Λεύκα της Πάτρας.

Ο πυκνός μαύρος καπνός που αναδύεται από την καύση των ελαστικών έχει σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή ενώ γύρω στις 20:00 εστάλη μήνυμα από το «112» για επικίνδυνους καπνούς το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχές να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα.

{https://x.com/112Greece/status/2050623029785289092}

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό πλήρη έλεγχο και γι΄αυτό όλες οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Ειδικότερα, εξακολοθούν να επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο, ενώ υπάρχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2050624540489736211}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παρουσία της Αστυνομίας κρίνεται αναγκαία, καθώς ο πυκνός καπνός και η εξέλιξη της φωτιάς έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ παρακολουθείται στενά και η συνολική εικόνα γύρω από τις εγκαταστάσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=zYYxuWlKwFo}

{https://www.youtube.com/watch?v=LeomDMFH2h8}