Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου με λάστιχα στην περιοχή Λεύκα της Πάτρας.
Ο πυκνός μαύρος καπνός που αναδύεται από την καύση των ελαστικών έχει σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή ενώ γύρω στις 20:00 εστάλη μήνυμα από το «112» για επικίνδυνους καπνούς το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχές να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό πλήρη έλεγχο και γι΄αυτό όλες οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Ειδικότερα, εξακολοθούν να επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο, ενώ υπάρχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Η παρουσία της Αστυνομίας κρίνεται αναγκαία, καθώς ο πυκνός καπνός και η εξέλιξη της φωτιάς έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ παρακολουθείται στενά και η συνολική εικόνα γύρω από τις εγκαταστάσεις.
