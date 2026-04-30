Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα μέτωπα στόχο την πλήρη εξάλειψη των εστιών και την αποκατάσταση της ασφάλειας στις περιοχές.

Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα το απόγευμα στα Σελλά Πατρών και στο Γραμματικό Αρχαίας Ολυμπίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η κατάσταση και στα δύο μέτωπα δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς οι εστίες έχουν οριοθετηθεί και οι δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή τους. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης των πυρκαγιών, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την αποτροπή αναζωπυρώσεων.