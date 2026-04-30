Sneak peeks από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Επεισόδιο 52

Η Μελισσάνθη και η Μαγδαληνή ξανά μαζί, η Ιουλία προσπαθεί να αλλάξει γνώμη στη μητέρα της Μαριέττας, η Ασπασία βρίσκει κάτι ύποπτο στο σπίτι της Δέσποινας και η Πολυξένη πιέζεται από την παρουσία του Ηλία.

Τι θα δούμε απόψε στις 23:30

Η Ασπασία επιστρέφει στην Καλαμάτα και στο σπίτι της, προσπαθώντας να ξαναβρεί τη θέση της στην οικογένεια, την ώρα που η στάση του Σταύρου της γεννά σιωπηλές υποψίες.

Η Πολυξένη συνεχίζει τα γυρίσματα σε κατάσταση εξάντλησης, ενώ η ένταση με τον Ηλία βαραίνει την ατμόσφαιρα και την κάνει να δείχνει όλο και πιο αποστασιοποιημένη, ακόμα και μπροστά στους συνεργάτες της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ιουλία εμπλέκεται πιο ενεργά στη φροντίδα της μητέρας της Μαριέττας στο νοσοκομείο, γεγονός που τη φέρνει σε αντιπαράθεση με τον Φωκά, καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται.

Η Μαγδαληνή, ανάμεσα στις προετοιμασίες του γάμου και τα επαγγελματικά σχέδια με τον Οδυσσέα, αποκαλύπτει την πρόθεσή της να εμπλακεί ενεργά στις επιχειρήσεις του.

Η Μελισσάνθη έρχεται πιο κοντά με τη Μαγδαληνή μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση, όμως η παρουσία ενός προσώπου από το παρελθόν του Απόστολου και οι συζητήσεις γύρω από την οικογένεια και το μέλλον της δημιουργούν μια ένταση που δεν μπορεί εύκολα να αγνοήσει.

H Ιουλία προσεγγίζει τη μητέρα της Μαριέττας

Η Μελισσάνθη και η Μαγδαληνή συζητούν για τους γάμους τους

Η Ασπασία βρίσκει κάτι ύποπτο στο σπίτι της Δέσποινας

