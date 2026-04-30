«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Επεισόδιο 52
Η Μελισσάνθη και η Μαγδαληνή ξανά μαζί, η Ιουλία προσπαθεί να αλλάξει γνώμη στη μητέρα της Μαριέττας, η Ασπασία βρίσκει κάτι ύποπτο στο σπίτι της Δέσποινας και η Πολυξένη πιέζεται από την παρουσία του Ηλία.
Τι θα δούμε απόψε στις 23:30
Η Ασπασία επιστρέφει στην Καλαμάτα και στο σπίτι της, προσπαθώντας να ξαναβρεί τη θέση της στην οικογένεια, την ώρα που η στάση του Σταύρου της γεννά σιωπηλές υποψίες.
Η Πολυξένη συνεχίζει τα γυρίσματα σε κατάσταση εξάντλησης, ενώ η ένταση με τον Ηλία βαραίνει την ατμόσφαιρα και την κάνει να δείχνει όλο και πιο αποστασιοποιημένη, ακόμα και μπροστά στους συνεργάτες της.
Η Ιουλία εμπλέκεται πιο ενεργά στη φροντίδα της μητέρας της Μαριέττας στο νοσοκομείο, γεγονός που τη φέρνει σε αντιπαράθεση με τον Φωκά, καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται.
Η Μαγδαληνή, ανάμεσα στις προετοιμασίες του γάμου και τα επαγγελματικά σχέδια με τον Οδυσσέα, αποκαλύπτει την πρόθεσή της να εμπλακεί ενεργά στις επιχειρήσεις του.
Η Μελισσάνθη έρχεται πιο κοντά με τη Μαγδαληνή μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση, όμως η παρουσία ενός προσώπου από το παρελθόν του Απόστολου και οι συζητήσεις γύρω από την οικογένεια και το μέλλον της δημιουργούν μια ένταση που δεν μπορεί εύκολα να αγνοήσει.
H Ιουλία προσεγγίζει τη μητέρα της Μαριέττας
Η Μελισσάνθη και η Μαγδαληνή συζητούν για τους γάμους τους
Η Ασπασία βρίσκει κάτι ύποπτο στο σπίτι της Δέσποινας
