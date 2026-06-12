Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειρά «Μια νύχτα μόνο». Από Δευτέρα 15 έως Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 21:40.

Στα επόμενα επεισόδια και λίγο πριν το μεγάλο φινάλε της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», κάποιοι, υποκινούμενοι από το μίσος και τη ζήλεια τους, δεν βλέπουν τίποτα άλλο από την καταστροφή όσων φθονούν. Άλλοι προσπαθούν να ορθοποδήσουν και να κλείσουν επιτέλους τις πληγές τους, για να προχωρήσουν τις ζωές τους χωρίς τα βαρίδια και τις ενοχές του παρελθόντος.

Καθώς οι αποκαλύψεις πλησιάζουν και η αλήθεια κρύβεται -για λίγο ακόμα - πίσω από διαδοχικά ψέματα, μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση φέρνει δραματικές εξελίξεις και αναγκάζει τους πάντες να αναμετρηθούν με τις συνέπειες των επιλογών τους. Από τη Δευτέρα 15 έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 21:40, στο MEGA.

Η Αλεξάνδρα οδηγεί την Αρετή στα άκρα, με τις ακόμα πιο απειλητικές κινήσεις της, που πλέον απροκάλυπτα «αγγίζουν» και τον Πετράκη. Οι δυο γυναίκες μάλιστα θα έρθουν αντιμέτωπες και σε μία στιγμή μεγάλης έντασης η Αρετή θα χάσει την ισορροπία της, θα πέσει και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Οδυσσέας, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοεί τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, θα ζητήσει τη βοήθεια του Λυμπέρη, προκειμένου να μάθει με ποιον ήταν η Αρετή στο ραντεβού.

Ο Σάββας και η Μίνα ετοιμάζονται να παντρευτούν, ενώ η Άσπα και ο Άλκης κινούνται υπογείως και κανονίζουν να ληστέψουν τον Νταγιάννο, την ημέρα του γάμου.

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«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Επεισόδιο 94 (Δευτέρα 15 Ιουνίου)

Η Αλεξάνδρα δίνει από μόνη της στη Μαριάννα τον σκληρό δίσκο με το υλικό του εκβιασμού, όμως η Αρετή με τους φίλους της φοβούνται ότι κάτι άλλο ετοιμάζει.

Ο Πωλ λαμβάνει τον φάκελο με την ημερομηνία της δίκης του, αλλά φοβάται, πως αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει να χάσει την Εύα. Ο Νταγιάννος αρχίζει να εμπιστεύεται τον Σάββα, αλλά μια πρωτοβουλία του, τον φέρνει στα όριά του.

Την ίδια στιγμή, η Άσπα με τον Άλκη κινούνται υπόγεια, στήνοντας τα δικά τους παιχνίδια εις βάρος της οικογένειας. Η συμπεριφορά της Αλεξάνδρας βάζει τον Οδυσσέα σε σκέψεις και αποφασίζει να ψάξει τον υπολογιστή της.

Κι ενώ ο Πετράκης είναι μόνος του και παίζει το ηλεκτρονικό του, εμφανίζεται κάτι στην οθόνη του, που δεν μπορεί να εξηγήσει.

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Επεισόδιο 95 (Τρίτη 16 Ιουνίου)

Η Αλεξάνδρα με τη βοήθεια του χάκερ προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Πετράκη για να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο της, ενώ η Αρετή ανακοινώνει στον έκπληκτο Νταγιάννο την απόφασή της να αποχωρήσει από την Τρίτον.

Ο Οδυσσέας αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι του κρύβουν σε σχέση με την Αλεξάνδρα. Ο Σάββας ετοιμάζεται να παντρευτεί με τη Μίνα, ενώ η Άσπα «ψήνει» τον Άλκη, να ληστέψουν τον Νταγιάννο.

Επεισόδιο 96 (Τετάρτη 17 Ιουνίου)

Το μήνυμα της Αλεξάνδρας στο τάμπλετ του Πετράκη προκαλεί πανικό στην Αρετή και ανοίγει έναν νέο κύκλο φόβου και πίεσης.

Ο Οδυσσέας καταλαβαίνει πως κάτι σοβαρό κρύβεται πίσω από την ταραχή της και προσπαθεί να μάθει την αλήθεια, όμως εκείνη συνεχίζει να τον κρατά μακριά από το μυστικό που απειλεί να τινάξει τη ζωή της στον αέρα.

Παράλληλα, ο Σταύρος με τον Πωλ στο μοναστήρι εξασφαλίζουν την υποστήριξη του μοναχού. Ο Σάββας και η Μίνα ετοιμάζονται να παντρευτούν, την ώρα που η Άσπα νιώθει απομονωμένη και προδομένη από όλους.

Κι ενώ η τελετή στήνεται στον κήπο του Νταγιάννου, ο Άλκης και η Άσπα βάζουν σε εφαρμογή ένα σκοτεινό σχέδιο μέσα στο σπίτι. Την ίδια ώρα, η Αλεξάνδρα κινεί αδίστακτα τα νήματα και οδηγεί την Αρετή στα άκρα.

Η συνάντηση των δυο γυναικών εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη σύγκρουση γεμάτη απειλές, μίσος και εκρήξεις οργής, με την κατάσταση να ξεφεύγει όλο και περισσότερο.

Επεισόδιο 97 (Πέμπτη 18 Ιουνίου)

Η Αρετή, σε μία στιγμή έντασης με την Αλεξάνδρα, πέφτει κάτω και χάνει τις αισθήσεις της. Ο Οδυσσέας σπεύδει στο νοσοκομείο, ενώ η Ελένη και ο Χάρης εξακολουθούν να του κρύβουν τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, φοβούμενοι την αντίδρασή του.

Τη χαρά που φέρνει στο σπίτι ο γάμος της Μίνας και του Σάββα αμαυρώνει η ληστεία που κάνουν η Άσπα και ο Άλκης, ενώ η Αννέζα εκφράζει ανοιχτά πλέον τις αντιρρήσεις της για τη σχέση του Πωλ με την Εύα.

Τέλος, ο Οδυσσέας ζητά τη βοήθεια του Λυμπέρη, προκειμένου να ανακαλύψει με ποιον ήταν στο μοιραίο ραντεβού η Αρετή.