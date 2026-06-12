Το πιο γευστικό food tour του Άκη Πετρετζίκη συνεχίζεται στο Μεσολόγγι! Κυριακή 14 Ιουνίου στις 20:00.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια. Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από το Μεσολόγγι την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 20:00 στον Alpha!

Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει στο Μεσολόγγι, έναν τόπο που κουβαλά έντονα την ιστορία του, αλλά ζει και μέσα από τη λιμνοθάλασσα, τα προϊόντα της και τους ανθρώπους του.

Η περιήγηση ξεκινά με τον Νίκο Λύρο, έναν άνθρωπο που αγαπά βαθιά την ιστορία της πόλης του. Μαζί με τον Άκη περπατούν στο Μεσολόγγι, μιλούν για την Έξοδο και επισκέπτονται τον Κήπο των Ηρώων, έναν χώρο μνήμης αλλά και έναν ζωντανό τόπο της πόλης.

Στη συνέχεια καταλήγουν στο ζαχαροπλαστείο του Νίκου, όπου ο Άκης βλέπει πώς φτιάχνεται το παραδοσιακό λαδοραβανί. Επόμενη στάση η πελάδα του Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Αναγέννηση» της Κλείσοβας. Εκεί, ο Ασημάκης δείχνει στον Άκη τη διαδικασία παρασκευής του αυγοτάραχου Μεσολογγίου, ενός προϊόντος που αποκαλείται συχνά «το χρυσάφι της λιμνοθάλασσας».

Από το αλάτισμα μέχρι την επικάλυψη με κερί μέλισσας, ο Άκης παρακολουθεί μια διαδικασία που απαιτεί γνώση, εμπειρία και σεβασμό στην πρώτη ύλη.

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Η μέρα συνεχίζεται με μια αναπαράσταση του πανηγυριού του Άι-Συμιού, ενός από τα πιο ιδιαίτερα δρώμενα της περιοχής και κομμάτι της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Πρόκειται άλλωστε για μια παράδοση που οι άνθρωποι του Μεσολογγίου δεν την αντιμετωπίζουν ως αναπαράσταση, αλλά ως κομμάτι της ζωής τους. Στο Μουσείο Άλατος, στην περιοχή της Τουρλίδας, ο Άκης συναντά τη Δέσποινα Κανελλή και γνωρίζει έναν ακόμη βασικό πυλώνα της τοπικής ταυτότητας: το αλάτι.

Η επόμενη μέρα ξεκινά με τους Messolonghi by locals, μια ομάδα νέων ανθρώπων που αναδεικνύει την πολιτιστική και φυσική ταυτότητα του τόπου. Ο Άκης ανεβαίνει σε ποδήλατο και κατευθύνεται προς τη λιμνοθάλασσα για παρατήρηση πουλιών, σε ένα τοπίο που φιλοξενεί εκατοντάδες είδη και βλέπει μια πλευρά του Μεσολογγίου που πολλοί επισκέπτες δεν γνωρίζουν από την πρώτη ματιά.

Η διαδρομή στη λιμνοθάλασσα συνεχίζεται σε μια εξοχική πελάδα. Οι πελάδες, οι παραδοσιακές ψαράδικες κατοικίες της περιοχής, έχουν γίνει για πολλούς ντόπιους ένας δεύτερος τρόπος ζωής, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκεί ο Άκης δοκιμάζει χέλι με ανηθοκρέμμυδα, μια παραδοσιακή συνταγή της περιοχής που του φτιάχνει ο Νάσος.

Αμέσως μετά, ο Άκης επισκέπτεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου, όπου έρχεται αντιμέτωπος με ένα από τα πιο συγκλονιστικά έργα που έχουν συνδεθεί με την ιστορία της πόλης: τον περίφημο πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου».

Η επίσκεψη αυτή προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της ταυτότητας του Μεσολογγίου, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η πόλη έχει αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη και στην τέχνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=G0N_a_wSQsI}

Στη συνέχεια, ο Άκης αλλάζει εντελώς σκηνικό και περνά σε μια πιο ζεστή, καθημερινή πλευρά της τοπικής ζωής, στο τραπέζι της κυρίας Σπυριδούλας και της αδερφής της, Μαρίας.

Οι δύο γυναίκες τον υποδέχονται με μακαρονόπιτα και ιστορίες για την πόλη τους, ενώ το οδοιπορικό του αγαπημένου μας σεφ ολοκληρώνεται στο Αιτωλικό, στην ταβέρνα του Μονόματου. Εκεί ο Άκης δοκιμάζει παραδοσιακά ψητά ψάρια, με κορυφαία στιγμή τον κέφαλο πετάλι, μια τεχνική που γεννήθηκε από την ανάγκη συντήρησης των ψαριών και εξελίχθηκε σε χαρακτηριστική γεύση του τόπου.

Από τον Κήπο των Ηρώων και τις γειτονιές της πόλης μέχρι τις πελάδες, τις αλυκές, τα παραδοσιακά τραπέζια και το Αιτωλικό, το επεισόδιο αναδεικνύει ένα Μεσολόγγι βαθιά δεμένο με τη μνήμη, τη φύση και τη γεύση.

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία! Ένα επεισόδιο γεμάτο εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες που μένουν μαζί σου πολύ μετά την τελευταία μπουκιά.

Συντονιστείτε στον Alpha για ένα επεισόδιο γεμάτο από γεύσεις, εμπειρίες και όμορφες στιγμές.