Η λίστα με τις 13 περιοχές σε υψηλό κίνδυνο - Ο αυριανός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου φωτιών.

Σε υψηλό κίνδυνο φωτιάς (επίπεδο 3) θα βρίσκονται για την Παρασκευή 19/06 συνολικά δεκατρείς περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση φωτιών.

Συγκεκριμένα, σε «κίτρινο» συναγερμό τίθενται η Αττική, η Αργολίδα, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Κρήτη, η Βοιωτία, η Εύβοια και η Κορινθία. Οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο λόγω συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ενισχυμένων ανέμων, που μπορούν να συμβάλουν στην ταχεία εξάπλωση μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες, αποφυγή δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά, καθώς και αυξημένη εγρήγορση για την άμεση αναφορά οποιουδήποτε περιστατικού καπνού ή πυρκαγιάς στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djakzazdgijd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2067545392909086743}