Ο γνωστός παρουσιαστής καιρού έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για πρωτόγνωρες καταστάσεις στη δυτική και κεντρική Ευρώπη, την ώρα που η χώρα μας φαίνεται να γλιτώνει από το επερχόμενο θερμικό κύμα.

Σε δύο εντελώς διαφορετικές κλιματικές ζώνες αναμένεται να χωριστεί η ευρωπαϊκή ήπειρος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση του έγκριτου μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλουστο ψηφιακό του δελτίο. Ο γνωστός παρουσιαστής καιρού έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για πρωτόγνωρες καταστάσεις στη δυτική και κεντρική Ευρώπη, την ώρα που η χώρα μας φαίνεται να γλιτώνει από το επερχόμενο θερμικό κύμα, διατηρώντας ένα άκρως φυσιολογικό και μάλλον δροσερό καλοκαιρινό σκηνικό.

Ήπιο καλοκαίρι με «λιάκαδα σχεδόν παντού»

Ξεκινώντας από τα του οίκου μας, ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η εβδομάδα θα κυλήσει χωρίς κάποια θερμοκρασιακή έξαρση, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε απόλυτα συμβατά για την εποχή επίπεδα. Για τη Δευτέρα, προέβλεψε ότι η ημέρα θα ξεκινήσει με «λιακάδα σχεδόν παντού». Ωστόσο, σημείωσε ότι από το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις θα πυκνώσουν στη βόρεια Ελλάδα, φέρνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες, αρχικά στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Καθώς θα βαδίζουμε προς τη δύση του ηλίου, τα φαινόμενα αυτά δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και πεδινές περιοχές, ενώ αργά το βράδυ είναι πιθανό να πλησιάσει μια πρόσκαιρη μπόρα και την πόλη της Θεσσαλονίκης, προτού ο καιρός καθαρίσει πλήρως.

«Μέχρι και ψύχρα» στο Αιγαίο

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος τόνισε ότι κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στις ανατολικές περιοχές θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες. Το γνωστό καλοκαιρινό μελτέμι θα πνέει στο Αιγαίο, από το ύψος των Σποράδων μέχρι και την Κρήτη, με την έντασή του να αγγίζει τα 6 έως 7 μποφόρ, ενώ οι μέγιστες ριπές του ανέμου ενδέχεται τοπικά να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Αυτό το γεγονός, όπως εξήγησε, θα κρατήσει χαμηλά τη θερμοκρασία, προσφέροντας «μέχρι και ψύχρα» στο εσωτερικό του Αιγαίου με τον υδράργυρο γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 27 και 32 βαθμών, με την Αττική να καταγράφει 32 με 33 βαθμούς στα μέσα της εβδομάδας. Η αστάθεια των μεσημεριανών ωρών θα παραμείνει περιορισμένη αποκλειστικά στα ορεινά, μακριά από τις θάλασσες.

Πρωτόγνωρος αφρικανικός καύσωνας και σκόνη απειλούν τη Δυτική Ευρώπη

Στον αντίποδα, η κατάσταση στη δυτική και κεντρική Ευρώπη περιγράφεται ως άκρως ανησυχητική. Ο Σάκης Αρναούτογλου έκανε λόγο για ένα παρατεταμένο, «όχι συνηθισμένο» κύμα καύσωνα από τη Βόρεια Αφρική, το οποίο θα πλήξει τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες, ενώ θα φτάσει μέχρι και τη Μεγάλη Βρετανία. Όπως επεσήμανε, ο υδράργυρος στη νότια Αγγλία αναμένεται να ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών. Σαν να μην έφτανε αυτό, μια τεράστια μάζα αφρικανικής σκόνης θα καλύψει τη δυτική Ευρώπη, δημιουργώντας «πραγματικά βορειοαφρικάνικες καιρικές συνθήκες».

Ο έμπειρος παρουσιαστής δεν παρέλειψε να δώσει χρηστικές συμβουλές στους τηλεθεατές που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν σε αυτές τις χώρες. Εξήγησε ότι επειδή τα κτίρια εκεί είναι σκουρόχρωμα για να απορροφούν τον ήλιο, εγκλωβίζουν τη ζέστη, η οποία δεν προλαβαίνει να εκτονωθεί λόγω των μικρών καλοκαιρινών νυχτών. Για τον λόγο αυτό, συνέστησε τη λήψη πολλών υγρών, την αποφυγή μετακινήσεων την ημέρα και το «διάπλατο άνοιγμα των παραθύρων» κατά τη διάρκεια της νύχτας για τον απαραίτητο αερισμό. Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι η υποχώρηση του καύσωνα προς το τέλος της εβδομάδας θα γίνει βίαια, καθώς η σύγκρουση της ζέστης με ψυχρές αέριες μάζες από τον Ατλαντικό αναμένεται να πυροδοτήσει πολύ επικίνδυνα και έντονα καιρικά φαινόμενα.

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Συγκρατημένη άνοδος στα τέλη Ιουνίου

Όσον αφορά την τάση για την Ελλάδα έως τις αρχές Ιουλίου, ο κ. Αρναούτογλου εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Αν και προς τις 27 με 28 Ιουνίου «τα πλοκάμια του καύσονα» θα αγγίξουν τα Βαλκάνια προκαλώντας μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και στη χώρα μας, αυτή θα είναι σύντομη και σε καμία περίπτωση ακραία, με τον καιρό να εναρμονίζεται ξανά με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα με το που θα μπει ο νέος μήνας.

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