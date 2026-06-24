Με επίκεντρο την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, η LG αξιοποιεί τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και της συνδεσιμότητας.

Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με την ανάγκη για άνεση και δροσιά στο σπίτι. Ωστόσο, καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, αυξάνεται και η κατανάλωση ενέργειας, καθιστώντας την αποδοτική διαχείριση της ψύξης πιο σημαντική από ποτέ. Σήμερα, οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμό προς το περιβάλλον, χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή τους άνεση.

Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, η LG Electronics ενσωματώνει στις λύσεις κλιματισμού της προηγμένες τεχνολογίες που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και στην παροχή μιας εξατομικευμένης εμπειρίας ψύξης. Με επίκεντρο την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, η LG αξιοποιεί τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και της συνδεσιμότητας, προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο της καθημερινής τους κατανάλωσης ενέργειας.

Μία από τις τεχνολογίες που ξεχωρίζουν είναι το AI Air, το οποίο αναλύει τις συνθήκες του χώρου και τις συνήθειες χρήσης, προσαρμόζοντας αυτόματα τη λειτουργία του κλιματιστικού για βέλτιστη άνεση και αποδοτικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή λειτουργεί πιο έξυπνα, αποφεύγοντας την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας και προσφέροντας ένα πιο ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η τεχνολογία DUAL Inverter Compressor™ συμβάλλει στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας, μειώνοντας τις απότομες αυξομειώσεις στη λειτουργία του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι ταχύτερη ψύξη, πιο αθόρυβη λειτουργία και μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, στοιχεία που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κατά τους μήνες αυξημένης χρήσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο ολοκληρωμένη μέσω της πλατφόρμας LG ThinQ™, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τις συσκευές τους από απόσταση. Μέσα από την εφαρμογή, μπορούν να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις, να προγραμματίζουν τη λειτουργία των συσκευών και να παρακολουθούν την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, αποκτώντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των ενεργειακών τους συνηθειών.

Επιπλέον, εργαλεία όπως το kW Manager δίνουν τη δυνατότητα καθορισμού στόχων κατανάλωσης και παρακολούθησης της ενεργειακής χρήσης, βοηθώντας τους καταναλωτές να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την κατανάλωσή τους κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών μηνών. Με αυτόν τον τρόπο, η εξοικονόμηση ενέργειας μετατρέπεται σε μια απλή και εύκολα προσβάσιμη καθημερινή πρακτική.

Για ένα ακόμη πιο βιώσιμο καλοκαίρι, η LG προτείνει μερικές απλές συνήθειες που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας:

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού κοντά στους 26°C για βέλτιστη ισορροπία μεταξύ άνεσης και αποδοτικότητας.

Αξιοποιήστε τις έξυπνες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που διαθέτει η συσκευή σας.

Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα, ώστε να διατηρείται η μέγιστη απόδοση ψύξης.

Χρησιμοποιείτε σκίαση, κουρτίνες ή παντζούρια κατά τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας.

Παρακολουθείτε την κατανάλωση μέσω του LG ThinQ™, ώστε να εντοπίζετε ευκαιρίες για περαιτέρω εξοικονόμηση.

Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα αποτελεί κοινή ευθύνη, η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία πιο ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών. Με καινοτομίες που συνδυάζουν έξυπνη ψύξη, αποδοτική διαχείριση ενέργειας και προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης, η LG Electronics συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός καλοκαιριού που είναι όχι μόνο πιο δροσερό, αλλά και πιο βιώσιμο.