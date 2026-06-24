Αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή την τροπολογία για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Ευθείες βολές στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική και τη διαχείριση της ακρίβειας, εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

Ανοίγοντας την ομιλία του, στάθηκε στην απουσία του πρωθυπουργού από τη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι αυτή «αποτυπώνει κυβερνητική κρίση και αδυναμία υπεράσπισης των επιλογών της κυβέρνησης».

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει τη χώρα «σε κοινωνία φτωχών εργαζομένων», ενώ καταλόγισε στο κυβερνητικό επιτελείο διαφθορά και αναφερόμενος στις υποθέσεις Αβραμοπουλου-Ασημακοπούλου, ανέφερε πως κάθε εβδομάδα αναδεικνύεται και ένα κυβερνητικό σκάνδαλο. .

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ακρίβεια, την οποία χαρακτήρισε «δομικό μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος προς όφελος των ολιγοπωλίων», ενώ μίλησε για «συγκέντρωση της αγοράς» και «απουσία ελέγχων». Παράλληλα, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακές πλατφόρμες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα».

Ο νόμος Κατσέλη δημιουργεί «δανειολήπτες δύο ταχυτήτων»

Αναφερόμενος στην τροπολογία για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η ρύθμιση είναι μερική και άδικη, καθώς δεν εφαρμόζεται καθολικά σε όλους τους δανειολήπτες. Κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον υπουργό Οικονομικών ότι δημιουργεί «δανειολήπτες δύο ταχυτήτων» και ότι αποκλίνει από τον πυρήνα του νόμου Κατσέλη, που αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας.

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Πιερρακάκης: «Είστε σε δύσκολη θέση και έρχεστε εδώ και μιας και έχουμε μουντιάλ, κουνάτε το γκολ ποστ και είστε και οφσάιντ»

«Που ακριβώς στην απόφαση του ο Άρειος Πάγος επιβάλλει στην κυβέρνηση αναδρομικότητα;», διερωτήθηκε απαντώντας ο Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζοντας πως ούτε ο ίδιος ο κ. Φάμελλος σεν το είχε αναφέρει αυτό σε πρόσφατη ομιλία του στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

«Είστε σε δύσκολη θέση και έρχεστε εδώ και μιας και έχουμε μουντιάλ, κουνάτε το γκολ ποστ και είστε και οφσάιντ. Αποκρύπτετε και το ότι 7 στους 10 που έχασαν τη ρύθμιση δεν είχαν πληρώσει ούτε μια δόση. Θα περιμένω να ψηφίσετε τη ρύθμιση στο πνεύμα της τοποθέτησης Φάμελλου στον ΔΣΑ που έκανε λόγο για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου πάγου», πρόσθεσε σκωπτικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Στην τοποθέτηση μου στον ΔΣΑ μίλησα πολύ καθαρά για ανάγκη άμεσης και καθολικής εφαρμογής της ;απόφασης για όλες τις υποθέσεις που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη από τότε που ψηφίστηκε . Είσαστε υποχρεωμένοι να το κάνετε και αυτό το παραβιάζετε εσείς», απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.