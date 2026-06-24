Ελαφρύνσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 300 ευρώ τον μήνα.

Για μια παρέμβαση που δίνει οριστική λύση στο ζήτημα των δανείων του νόμου Κατσέλη έκανε λόγο ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζοντας στη Βουλή την τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία –όπως είπε– οδηγεί σε ουσιαστική ελάφρυνση για δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες.

Υπερασπιζόμενος τη ρύθμιση, σημείωσε ότι «πίσω από τις επιμέρους διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, υπάρχει μια ενιαία λογική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, οτι «η οικονομική πολιτική οφείλει να μπορεί ταυτόχρονα να λύνει εκκρεμότητες του παρελθόντος, να στηρίζει όσους πιέζονται περισσότερο στο παρόν, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερες επενδύσεις και καλύτερα εισοδήματα στο μέλλον, και να προστατεύει τη νομιμότητα απέναντι σε φαινόμενα παραβατικότητας που διαβρώνουν την οικονομία και τραυματίζουν την κοινωνική συνοχή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ρύθμιση θα οδηγήσει σε άμεση μείωση των μηνιαίων δόσεων για πάνω από 100.000 δανειολήπτες, με ελαφρύνσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 300 ευρώ τον μήνα.

«Το συνολικό κόστος της ρύθμισης ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Και θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Το βάρος αυτό δεν μετακυλίεται μονομερώς στους φορολογούμενους. Θα το επωμιστούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά», πρόσθεσε.

Επίθεση στην αντιπολίτευση για στάση αδράνειας

Σε πιο πολιτικό τόνο, ο υπουργός επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιλέγει στάση αδράνειας απέναντι στο ζήτημα των ρυθμίσεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η αντιπολίτευση επιλέγει να μη δίνει λύσεις, αλλά να αφήνει τα προβλήματα να διαιωνίζονται», υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πρόταση αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη απάντηση στο πρόβλημα των «κόκκινων» ρυθμίσεων.

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«Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης. Εμείς φέρνουμε καθολικότητα. Μιλούσαν θολά για αποκατάσταση. Εμείς φέρνουμε αναδρομικότητα. Κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειοληπτών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης.Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης», πρόσθεσε.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η αντιπολίτευση όχι για την ουσία της διάταξης με την οποία συμφωνεί αλλά για το ότι αφήνει εκτός ρύθμισης τους δανειολήπτες που έχασαν τη ρύθμιση και το ότι υπήρξε καθυστέρηση στο να αναληφθεί κυβερνητική πρωτοβουλία για το ζήτημα.

«Ξαφνικά είδατε το φως το αληθινό; Επτά χρόνια τι κάνατε;» διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος παιρνοντας τον λόγο, τονίζοντας πως το κόμμα του επί χρόνια ζητούσε να ρυθμιστεί το πεδίο και η κυβέρνηση του καταλόγιζε «λαϊκισμό».

«Η τροπολογία την οποία φέρνει η κυβέρνηση έχει ένα κενό. Δεν αναφέρεται καθόλου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ενώ είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, χάσανε τη ρύθμιση αυτή. Θα έπρεπε λοιπόν η κυβέρνηση να βοηθήσει όσους έχασαν την ρύθμιση λόγω οικονομικής στενότητας»., είπε ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Εμείς, λέμε καθαρά πως η αναδρομικότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται», τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια, που θα προβλέπει την επιστροφή του επιπλέον ποσού ενώ για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση να ξανανοίξουν οι υποθέσεις τους.