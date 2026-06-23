Ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής.

Νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέληανακοίνωσε η κυβέρνηση, επεκτείνοντας καθολικά την εφαρμογή πρόσφατης δικαστικής απόφασης και προβλέποντας παράλληλα αναδρομικές διορθώσεις για όσους εξυπηρετούν ήδη τις οφειλές τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων για το ιδιωτικό χρέος.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, η ρύθμιση προβλέπει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, υιοθετώντας για όλους τους δανειολήπτες το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου.

«Πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει “την εφαρμόζω καθολικά”. Δηλαδή, ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού».

Αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης - Παραδείγματα

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά ένα βήμα παραπέρα, προβλέποντας αναδρομική εφαρμογή της νέας μεθόδου υπολογισμού για όσους ήδη καταβάλλουν δόσεις στο πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη.

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«Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα», δήλωσε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν επιβλήθηκε από τη δικαστική απόφαση αλλά αποτελεί κυβερνητική επιλογή. «Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας», ανέφερε.

Παρουσιάζοντας παράδειγμα εφαρμογής της ρύθμισης, ο υπουργός αναφέρθηκε σε δανειολήπτη με υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024. Με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση ανερχόταν στα 731 ευρώ για 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο, η δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ, εκ των οποίων τα 482 ευρώ αφορούν αποπληρωμή κεφαλαίου και μόλις 1 ευρώ τόκο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, εάν ο συγκεκριμένος δανειολήπτης κατέβαλλε τη δόση των 731 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, έχει πληρώσει περίπου 7.440 ευρώ περισσότερα από όσα θα προέκυπταν με τη νέα μέθοδο. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από τις εναπομείνασες δόσεις του δανείου. Έτσι, αντί να απομένουν 270 δόσεις, θα χρειαστεί να καταβάλει 255 δόσεις των 483 ευρώ.

«Εκεί που ο δανειολήπτης είχε να πληρώσει 74.852 ευρώ σε τόκους, θα καταβάλει 411 ευρώ για να καταλάβετε τη διαφορά», δήλωσε ο υπουργός, υποστηρίζοντας ότι τα οφέλη θα είναι αντίστοιχα για όλους όσοι διαθέτουν ενεργές ρυθμίσεις.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και άλλες αλλαγές στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους. Όπως ανέφερε ο υπουργός, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις των 72 δόσεων, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου και αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ειδικότερα, προβλέπεται μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξωδικαστικό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, με στόχο, σύμφωνα με το υπουργείο, να διευρυνθεί η πρόσβαση των οφειλετών στο συγκεκριμένο εργαλείο.

Παρέμβαση 700 εκατ. ευρώ

Αναφερόμενος στο οικονομικό αποτύπωμα της παρέμβασης, ο υπουργός εκτίμησε ότι η καθολική εφαρμογή της ρύθμισης συνεπάγεται κόστος περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ η αναδρομικότητα προσθέτει ακόμη 200 εκατ. ευρώ. «Το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατ. ευρώ σε ό,τι αφορά την καθολικότητα. Η αναδρομικότητα κοστίζει άλλα 200 εκατομμύρια», δήλωσε, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της παρέμβασης στα 700 εκατ. ευρώ.

Η τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ενσωματωθεί στο ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι η εφαρμογή της θα δώσει ελάφρυνση σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που εξακολουθούν να εξυπηρετούν δάνεια στο πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη.