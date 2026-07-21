Οι αυξημένοι κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές και η χαμηλότερη ανοχή των τραπεζών στον κίνδυνο παρέμειναν οι βασικοί παράγοντες πίσω από την αυστηροποίηση των όρων δανεισμού.

Σε περαιτέρω αυστηροποίηση των πιστοδοτικών τους κριτηρίων προχώρησαν οι τράπεζες της ευρωζώνης κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Οι τράπεζες εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικές απέναντι στην ανάληψη κινδύνου, καθώς η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας επιβαρύνουν τις προοπτικές της οικονομίας. Η αυστηρότερη στάση τους αφορά όχι μόνο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά και τη χορήγηση στεγαστικών, καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς τα νοικοκυριά.

Όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, οι αυξημένοι κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές και η χαμηλότερη ανοχή των τραπεζών στον κίνδυνο παρέμειναν οι βασικοί παράγοντες πίσω από την αυστηροποίηση των όρων δανεισμού. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξακολουθούν να τηρούν προσεκτική στάση απέναντι στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών και ενεργειακών εξελίξεων.

Στο επίκεντρο πληθωριστικές πιέσεις και Μέση Ανατολή

Τα νέα στοιχεία έρχονται λίγες ημέρες πριν από τη διήμερη συνεδρίαση της ΕΚΤ, με το ενδιαφέρον των αγορών να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια. Στο επίκεντρο παραμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις και οι επιπτώσεις της έντασης στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα μέσω της ανόδου των τιμών της ενέργειας.

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, η έρευνα της ΕΚΤ κατέγραψε μικρή αύξηση της ζήτησης για δάνεια. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων για αποθέματα και κεφάλαιο κίνησης, στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου από μεγαλύτερες εταιρείες, καθώς και στις ανάγκες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης υφιστάμενου χρέους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διαφορετική είναι η εικόνα στη στεγαστική πίστη, όπου η ζήτηση υποχώρησε αισθητά. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, οι μεταβολές στα επιτόκια και οι ασθενέστερες προοπτικές για την αγορά κατοικίας ήταν οι βασικοί παράγοντες που περιόρισαν το ενδιαφέρον των νοικοκυριών για νέα στεγαστικά δάνεια.

Η ταυτόχρονη αυστηροποίηση των πιστοδοτικών κριτηρίων και η κάμψη της ζήτησης για στεγαστική χρηματοδότηση αναδεικνύουν τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη, σε ένα περιβάλλον αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας και ενισχυμένων γεωπολιτικών κινδύνων.