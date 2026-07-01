Η απόφαση της ΑΑΔΕ αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν οι ιρλανδικές εταιρείες δικαιούνται απαλλαγή από τον φόρο επί των τόκων.

Μια υπόθεση που αφορά τη φορολόγηση τόκων από ενδοομιλικό δάνειο και ενδιαφέρει πολλές επιχειρήσεις με διεθνείς χρηματοδοτικές δομές εξέτασε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ. Με την υπ' αριθμόν 2339/2026 απόφασή της, η ΔΕΔ απέρριψε ως απαράδεκτη την ενδικοφανή προσφυγή ελληνικής εταιρείας, χωρίς όμως να τοποθετηθεί επί της ουσίας της φορολογικής διαφοράς.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025, όταν η εταιρεία κατέβαλε τόκους συνολικού ύψους 723.603,49 ευρώ σε συνδεδεμένη εταιρεία με έδρα την Ιρλανδία και δεν προχώρησε σε παρακράτηση φόρου. Η θέση της ήταν ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις απαλλαγής που προβλέπει τόσο η ελληνική νομοθεσία όσο και η ευρωπαϊκή οδηγία για τις πληρωμές τόκων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών της ΕΕ.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία υπέβαλε αίτημα στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής προκειμένου να καταθέσει μηδενική δήλωση παρακρατούμενου φόρου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε φορολογική υποχρέωση.

Ωστόσο, η φορολογική διοίκηση απάντησε ότι η απαλλαγή δεν μπορεί να χορηγηθεί, καθώς η ιρλανδική εταιρεία που έλαβε τους τόκους έχει τη νομική μορφή DAC (Designated Activity Company), η οποία, σύμφωνα με την ερμηνεία της ΑΑΔΕ, δεν περιλαμβάνεται στους εταιρικούς τύπους που προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Ως εκ τούτου, η εταιρεία ενημερώθηκε ότι έπρεπε να αποδώσει τον σχετικό φόρο.

Η προσφυγή της εταιρείας στη ΔΕΔ της ΑΑΔΕ

Στη συνέχεια, η εταιρεία προσέφυγε στη ΔΕΔ ζητώντας την ακύρωση της απάντησης του ΚΕΦΟΔΕ και υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες τύπου DAC πρέπει επίσης να καλύπτονται από το καθεστώς απαλλαγής.

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Η ΔΕΔ, όμως, δεν εξέτασε εάν η συγκεκριμένη φορολογική απαλλαγή ισχύει ή όχι για τις ιρλανδικές εταιρείες DAC. Έκρινε ότι η απάντηση του ΚΕΦΟΔΕ είχε μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούσε εκτελεστή διοικητική πράξη που θα μπορούσε να προσβληθεί με ενδικοφανή προσφυγή.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για την απαλλαγή από τον φόρο επί των τόκων

Σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει διαφορετική διαδικασία, υποβάλλοντας αρχικά δήλωση με επιφύλαξη και στη συνέχεια να αμφισβητήσει τυχόν απορριπτική απάντηση της φορολογικής διοίκησης. Τελικά, η εταιρεία υπέβαλε δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και κατέβαλε φόρο ύψους 36.180,17 ευρώ.

Η απόφαση αφήνει ανοιχτό το ουσιαστικό ερώτημα για το αν οι ιρλανδικές εταιρείες τύπου DAC δικαιούνται ή όχι την απαλλαγή από τον φόρο επί των τόκων, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν κρίθηκε επί της ουσίας και ενδέχεται να απασχολήσει τα διοικητικά δικαστήρια στο επόμενο στάδιο της υπόθεσης.