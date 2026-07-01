Μια υπόθεση που αφορά τη φορολόγηση τόκων από ενδοομιλικό δάνειο και ενδιαφέρει πολλές επιχειρήσεις με διεθνείς χρηματοδοτικές δομές εξέτασε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ. Με την υπ' αριθμόν 2339/2026 απόφασή της, η ΔΕΔ απέρριψε ως απαράδεκτη την ενδικοφανή προσφυγή ελληνικής εταιρείας, χωρίς όμως να τοποθετηθεί επί της ουσίας της φορολογικής διαφοράς.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025, όταν η εταιρεία κατέβαλε τόκους συνολικού ύψους 723.603,49 ευρώ σε συνδεδεμένη εταιρεία με έδρα την Ιρλανδία και δεν προχώρησε σε παρακράτηση φόρου. Η θέση της ήταν ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις απαλλαγής που προβλέπει τόσο η ελληνική νομοθεσία όσο και η ευρωπαϊκή οδηγία για τις πληρωμές τόκων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών της ΕΕ.
Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία υπέβαλε αίτημα στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής προκειμένου να καταθέσει μηδενική δήλωση παρακρατούμενου φόρου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε φορολογική υποχρέωση.
Ωστόσο, η φορολογική διοίκηση απάντησε ότι η απαλλαγή δεν μπορεί να χορηγηθεί, καθώς η ιρλανδική εταιρεία που έλαβε τους τόκους έχει τη νομική μορφή DAC (Designated Activity Company), η οποία, σύμφωνα με την ερμηνεία της ΑΑΔΕ, δεν περιλαμβάνεται στους εταιρικούς τύπους που προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Ως εκ τούτου, η εταιρεία ενημερώθηκε ότι έπρεπε να αποδώσει τον σχετικό φόρο.
Η προσφυγή της εταιρείας στη ΔΕΔ της ΑΑΔΕ
Στη συνέχεια, η εταιρεία προσέφυγε στη ΔΕΔ ζητώντας την ακύρωση της απάντησης του ΚΕΦΟΔΕ και υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες τύπου DAC πρέπει επίσης να καλύπτονται από το καθεστώς απαλλαγής.
Η ΔΕΔ, όμως, δεν εξέτασε εάν η συγκεκριμένη φορολογική απαλλαγή ισχύει ή όχι για τις ιρλανδικές εταιρείες DAC. Έκρινε ότι η απάντηση του ΚΕΦΟΔΕ είχε μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούσε εκτελεστή διοικητική πράξη που θα μπορούσε να προσβληθεί με ενδικοφανή προσφυγή.
Η απόφαση της ΑΑΔΕ αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για την απαλλαγή από τον φόρο επί των τόκων
Σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει διαφορετική διαδικασία, υποβάλλοντας αρχικά δήλωση με επιφύλαξη και στη συνέχεια να αμφισβητήσει τυχόν απορριπτική απάντηση της φορολογικής διοίκησης. Τελικά, η εταιρεία υπέβαλε δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και κατέβαλε φόρο ύψους 36.180,17 ευρώ.
Η απόφαση αφήνει ανοιχτό το ουσιαστικό ερώτημα για το αν οι ιρλανδικές εταιρείες τύπου DAC δικαιούνται ή όχι την απαλλαγή από τον φόρο επί των τόκων, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν κρίθηκε επί της ουσίας και ενδέχεται να απασχολήσει τα διοικητικά δικαστήρια στο επόμενο στάδιο της υπόθεσης.