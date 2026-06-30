Οι 20 από τις 38 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 53%, διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τη φορολογική νομοθεσία.

Εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων σε επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής της Ανατολικής Αττικής πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά φορολογικών παραβάσεων. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένης επιχειρησιακής δράσης υψηλής ακρίβειας, η οποία βασίστηκε στη χρήση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και στην αξιοποίηση αλγοριθμικών μοντέλων για τον εντοπισμό επιχειρήσεων με αυξημένες ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η επιλογή των επιχειρήσεων που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτών προέκυψε από συγκεκριμένα στοιχεία και ενδείξεις φορολογικού κινδύνου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα συστήματα POS, η μη διαβίβαση φορολογικών στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, καθώς και πρόσθετα ευρήματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων της φορολογικής διοίκησης.

Παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας

Τα ελεγκτικά κλιμάκια πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε τουριστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα που εκτείνεται από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη μέχρι την Αρτέμιδα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Συνολικά ελέγχθηκαν 38 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων καταστήματα εστίασης, καφέ, μπαρ και χώροι αναψυχής.

Παρά το γεγονός ότι οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή περιόρισαν σημαντικά την επισκεψιμότητα των καταστημάτων, τα αποτελέσματα των ελέγχων ανέδειξαν υψηλά επίπεδα παραβατικότητας. Ειδικότερα, οι 20 από τις 38 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 53%, διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τη φορολογική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο των ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 150 φορολογικές παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν ανέρχονται σε 50.000 ευρώ. Παράλληλα, σε δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

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Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι ενισχύει καθημερινά την επιχειρησιακή της παρουσία σε περιοχές με αυξημένη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, αιφνιδιαστικούς ελέγχους και στοχευμένες παρεμβάσεις. Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα προς την αγορά ότι οι έλεγχοι δεν αποτελούν μεμονωμένες ενέργειες, αλλά θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την προστασία των συνεπών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.