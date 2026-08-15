Το δικό της μήνυμα για τις μάχες με τις πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη έστειλε με ανάρτηση της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το Σάββατο 15/8.
«Η Ευρώπη παραμένει σε υψηλή επιφυλακή για τις δασικές πυρκαγιές. Η πίεση αυξάνεται σε Βέλγιο, Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το δορυφορικό μας σύστημα Copernicus υποστηρίζει ήδη επιχειρήσεις χαρτογράφησης σε Ισπανία, Αλβανία, Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία και Κροατία.
Μέσω του Κέντρου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις πυρκαγιές που μαίνονται σε ολόκληρη την ήπειρο.
{https://x.com/vonderleyen/status/2088610188995489934}
Και ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι έτοιμος να συνδράμει όταν μια χώρα ζητήσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» ανέφερε.